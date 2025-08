Em Macapá, exposição das obras do artista plástico Paulo Rodrigues é um convite ao surrealismo reflexivo e sensorial da Amazônia

Projeto foi contemplado em Edital, pela Lei Rouanet Norte, com vernissage no sábado (9), e exposição aberta ao público no período de 10 a 24 de agosto, no Museu Sacaca

“Amazônia: Um Olhar para a Preservação do Magnífico Santuário da Mãe Natureza” é uma exposição artística e cultural imersiva, homenageando o legado do artista Paulo Rodrigues. O vernissage ocorre no sábado (9), a partir das 16h, e a exposição segue aberta ao público no período de 10 a 24 de agosto, das 9h às 18h, no Museu Sacaca, área central de Macapá.

O projeto foi contemplado em Edital pela Lei Rouanet Norte, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal e recebe patrocínio do Banco do Brasil, com parceria do Banco da Amazônia, Caixa, Correios, IB Produções e Museu Sacaca.

A programação conta com apresentações diárias de artistas locais, com muita música, teatro, performances, dança e poesia, explorando toda a ambientação do Auditório do Museu.

Para a coordenadora e organizadora do projeto, Irene Cascaes, viúva do artista Paulo Rodrigues, a exposição busca sensibilizar a sociedade para a preservação da Amazônia.

“As obras do Paulo incentivam à reflexão sobre a relação entre humanidade e natureza, culminando em um chamado à ação coletiva para proteger este tesouro natural”, enfatiza a coordenadora.

Mais sobre a Mostra

Por meio do surrealismo, a mostra retrata a grandiosidade e a vulnerabilidade da Amazônia, dividindo-se entre a história do artista e obras que confrontam a devastação ambiental. Paulo Rodrigues, se destaca como uma das grandes personalidades amapaenses das artes plásticas, fazendo parte da história artística e cultural do Estado, e como tal, é de suma importância que sua trajetória seja contada para que a presente e as futuras gerações tenham ciência das pessoas que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento da arte e da cultura local.

Sinopse:

A grandiosa exposição “Amazônia: Um Olhar para a Preservação do Magnífico Santuário da Mãe Natureza” é uma homenagem vibrante à riqueza e à fragilidade da Amazônia, concebida pelo talentoso artista plástico Paulo Rodrigues (in memoriam). Através do olhar surrealista, Rodrigues nos convida a uma jornada sensorial e emocional que transcende a mera contemplação estética, convidando-nos a uma profunda reflexão sobre a urgência da preservação ambiental. Dividida em espaços distintos no interior do Auditório, a exposição oferece uma experiência imersiva e multifacetada ao público.

Programação de abertura:

Sábado | 9 de agosto | Vernissage

16h – Recepção de convidados

Mesa de abertura com familiares do artista Paulo Rodrigues e patrocinadores do projeto da exposição;

17h – Apresentação de performances artísticas e imersão nas obras do artista;

18h – Coquetel;

19h – Show musical com Amadeu Cavalcante.

Domingo | 10 de agosto

9h – Exposição aberta;

10h – Apresentação Marcus Roberto Cascaes Rodrigues, com a homenagem e trajetória de Paulo Rodrigues;

11h – Imersão nos vídeos sobre o artista e suas obras;

16h – Visita à exposição;

17h – Performance poética “Mulher Amazônia” com a artista Jessica Thaís.

As programações artísticas continuarão durante todo o período da exposição, no auditório do Museu Sacaca.

Serviço:

Exposição “Amazônia: Um Olhar para a Preservação do Magnífico Santuário da Mãe Natureza”

Vernissage: 9 de agosto | Hora: 16h às 19h30

Exposição aberta ao público: de 10 a 24 de agosto | Hora: 9h às 18h

Local: Museu Sacaca – Av.: Feliciano Coelho, 1509 – Trem, Macapá

Fotos: Mary Paes (arquivo da familia)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 – @mary_paes_imprensa

Curtir isso: Curtir Carregando...