Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Central reúne cultura, conhecimento e troca de experiências

Evento ocorre de 29 a 31 de outubro no prédio da Biblioteca Central, campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A Biblioteca Central, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), festeja a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca de 29 a 31 de outubro de 2024, em alusão ao Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro. A data é celebrada em todo o Brasil e foi instituída pelo Decreto nº 84.631/1980.

“Esperamos que a Semana do Livro e da Biblioteca seja um ponto de encontro para o saber, onde a comunidade acadêmica e a sociedade possam explorar novas ideias, trocar experiências e reforçar a importância da leitura e do conhecimento. A biblioteca é um espaço aberto para todos e queremos que esse evento celebre esse espírito de descoberta e aprendizado”, afirmou a diretora da Biblioteca Central, Maria do Carmo Lima Marques.

Programação Diversificada

O evento inicia no Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, com jogos recreativos no hall da Biblioteca Central ao longo do dia. Às 18h30, o público poderá assistir ao curta-metragem “Utopia”, dirigido por Rayane de Almeida Penha, seguido de uma roda de conversa mediada pela diretora da biblioteca.

No dia 30 de outubro, os jogos recreativos continuam pela manhã e, à tarde, traz a Oficina de Histórias em Quadrinhos com o roteirista Gian Danton, às 16h. Às 18h, será realizada uma palestra sobre o uso do Portal da Capes e o Repositório da Unifap, apresentada pelas bibliotecárias Maria Cristina Quaresma Fernandes e Regina Célia Amaral da Conceição e pelo assistente administrativo Brendell Russo Araujo de Sousa. Os participantes aprenderão a acessar recursos essenciais para pesquisas acadêmicas e conhecerão o Repositório da Unifap, uma plataforma dedicada à preservação e disseminação da produção acadêmica da universidade.

Às 18h45, a palestra “Os Segredos da Inteligência Emocional”, com o Prof. Ms. Robson Materko, encerra o dia com insights sobre o gerenciamento das emoções no ambiente acadêmico e pessoal.

No último dia, 31 de outubro, a programação inclui uma Feira de Troca de Livros das 14h às 18h. Às 18h, a Cia Teatral Art Presença apresentará a peça “Katarina”, trazendo momentos de reflexão e entretenimento. Em reconhecimento aos estudantes mais assíduos, um prêmio de R$50 será entregue ao aluno que mais realizou empréstimos de livros entre 10 de janeiro e 24 de outubro de 2024.

A Semana encerra com uma apresentação musical às 19h, celebrando a importância da leitura e do acesso ao conhecimento.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...