Fundo Ecos lança edital para apoiar projetos de gestão ambiental em Terras Indígenas

O Fundo Ecos lançou no dia 30 de setembro um novo edital voltado ao apoio de projetos para promover a gestão ambiental e territorial de Terras Indígenas nos estados do Maranhão, norte do Tocantins (Apinajé e Kraolândia) e leste do Pará (Alto Rio Guamá). O foco é fortalecer a conservação da biodiversidade e promover o bem-estar das comunidades indígenas por meio do uso sustentável dos recursos naturais.

A iniciativa, que faz parte do projeto “Aliança dos Povos Indígenas pelas Florestas da Amazônia Oriental”, é uma parceria entre o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), além das organizações indígenas: Associação Wyty Cate das Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins, Coordenação das Organizações e Articulações Indígenas dos Povos do Maranhão (Coapima) e Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão (Amima). O projeto tem apoio financeiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Áreas temáticas

Os projetos devem contemplar temas como a gestão territorial e da sociobiodiversidade, restauração de áreas degradadas, segurança alimentar e atividades protagonizadas por mulheres indígenas. Além disso, é possível incorporar linhas transversais, como fortalecimento institucional e juventude e comunicação.

Financiamento

Serão disponibilizados R$ 600.000,00 para apoiar até 10 projetos, com orçamento máximo de R$ 60.000,00 por proposta. A data limite para submissão de projetos é 21 de fevereiro de 2025, e os resultados serão divulgados em abril de 2025.

Para ter acesso ao edital CLIQUE AQUI

