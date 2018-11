Carreta da Mulher atende mais de duas mil mulheres no Centro e passará para novo endereço

A Carreta Saúde da Mulher finalizou nesta terça-feira, 30, seus atendimentos na Praça do Barão, zona Central de Macapá. A partir do dia 5 de novembro, os atendimentos passarão a acontecer em um novo ponto da capital. Desta vez, no bairro Cabralzinho. A unidade, que ficará sem atendimento para que possa ser feito o deslocamento, estava desde agosto na praça, onde em dois meses realizou 2.988 procedimentos.

Em um ano e sete meses de funcionamento, a carreta já passou pelos bairros Infraero, Jardim Felicidade, Pedrinhas, Perpétuo Socorro e Centro, somando mais de 20 mil procedimentos feitos. Os serviços mais procurados foram as consultas ginecológicas e os exames de PCCU, que juntos somaram 1.969 atendimentos no bairro Central, que também teve um horário especial para atender as comerciárias.

“Nosso saldo foi bem positivo, acabamos atendendo mulheres de outros bairros e tivemos uma boa aceitação ao horário exclusivo para a trabalhadora do centro comercial, nos possibilitando alcançar mais mulheres. Por onde a carreta passa temos uma boa demanda e acreditamos que no Cabralzinho não será diferente”, comenta a coordenadora dos serviços disponibilizados na carreta, Ana Kelly Bitencourt.

O veículo é mais um dispositivo para a prevenção da saúde da mulher e atende, de forma itinerante, bairros e distritos de Macapá, disponibilizando consultas ginecológicas, exames de PCCU, ultrassonografias das mamas e transvaginal, além dos encaminhamentos para mamografia. No caso de ultrassonografia, é necessário apresentar requisição médica, que pode ser solicitada nas Unidades Básicas de Saúde.

A Carreta da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No bairro Cabralzinho ela ficará na Alameda Araguari, ao lado do Departamento de Vigilância Ambiental.

Jamile Moreira