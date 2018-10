Horário de verão antecipado afeta iPhone e Android; usuários reclamam na web

Clientes da TIM reclamam de iPhone com hora errada. Operadora apura as causas da falha.

Bruno De Blasi e Thássius Veloso

Usuários de iPhone e Android acordaram mais cedo nesta segunda-feira (15): com hora errada, donos do smartphone da Apple e de celulares com sistema do Google reclamam nas redes sociais sobre uma falha que deixou o relógio adiantado sozinho no celular, de forma automática – como se tivesse entrado no horário de verão antes da hora. São majoritariamente clientes da operadora TIM que se queixam da falha no iPhone.

O dia de hoje coincide com a data em que o horário de verão entrou em vigor no ano passado, em 15 de outubro de 2017. Em 2018, porém, a mudança ocorrerá em 18 de novembro, conforme cronograma do governo. Ao TechTudo, a TIM explica que está apurando as causas da falha e reforça que “o caso ocorreu com uma parcela muito reduzida da base de clientes”. Apple e Google não se manifestaram sobre a questão.

Os primeiros relatos de que o problema foi corrigido surgiram nas redes sociais a partir das 9h.

