Concurso IAPEN AP 2018: Inscrições para 550 vagas de nível médio são prorrogadas até quinta-feira, 18! Até R$ 3.318,64!

Oportunidades estão abertas nos cargos de Educador Social e Agente Penitenciário; FCC organiza o certame

Saulo Moreira

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá prorrogou até as 14 horas da próxima quinta-feira, 18 de outubro, as inscrições do concurso público (Concurso IAPEN AP 2018) que prevê o preenchimento de 550 vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Educador Social Penitenciário e Agente Penitenciário. Em ambos os cargos será exigido certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame. As 550 vagas do concurso IAPEN/AP 2018 estão distribuídas entre preenchimento imediato (110 vagas) e cadastro reserva (440 vagas). Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência. O salário está fixado no valor de R$3.318,64.

