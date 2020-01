WhatsApp deixa de funcionar no Windows Phone e versões de Android

A empresa avisa que as funcionalidades do Whatsapp deixarão de funcionar a partir destas datas relacionadas abaixo:

A plataforma de mensagens WhatsApp vai deixar de funcionar no Windows Phone e em versões mais antigas dos sistemas operacionais Android e iOS, revelou o Engadget.

A informação foi confirmada através do site oficial da plataforma, indicando que o suporte técnico e atualizações serão disponibilizadas apenas para telefones como sistema operacional superior ao iOS 9, no iPhone, superior ao OS 4.0.3, no Android, e em alguns aparelhos com sistema superior ao KaiOS 2.5.1, o que inclui o JioPhone e o JioPhone2.

No caso do Windows Phone, o aplicativo deixou de funcionar nesta quarta-feira (1).

A empresa avisa que as funcionalidades poderão deixar de funcionar a qualquer momento depois destas datas. A criação de novas contas já foi bloqueada em sistemas operacionais mais antigos.

Vale destacar que o WhatsaApp continuará a funcionar em aparelhos com Android 2.3.7 e no iOS 8 (ou mais antigos) até fevereiro de 2020.

