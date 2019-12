Recurso de apagamento de mensagens do WhatsApp deverá servir para limpar memória

O WhatsApp está sempre testando novas ferramentas para tornar o mensageiro mais popular do Brasil mais completo. Nos últimos anos chegaram recursos úteis como a possibilidade de apagar uma mensagem enviada, e um tema escuro deverá ser lançado oficialmente em breve.

Uma novidade que vem sendo testada em versões beta e internamente é a possibilidade de deletar mensagens após um período de tempo, mas ao contrário do que se imaginava, o propósito do recurso não é o de sumir com arquivos pelo teor das informações, mas sim o de liberar espaço de armazenamento no celular.

Texto, áudios, imagens e vídeo ocupam espaço, e por isso será possível apagar conteúdo de grupos automaticamente após uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano, quando já não for mais tão útil assim buscar uma informação tão antiga. O recurso não deverá ficar disponível para conversas individuais.

