Está na casa dos 30? Atenção aos dez sintomas de menopausa precoce

A menopausa corresponde ao fim das menstruações espontâneas e pode ser confirmada após doze meses consecutivos sem qualquer período menstrual. Trata-se de um processo biológico natural e perfeitamente normal da vida da mulher. Este período assinala o fim da fertilidade.

No mundo ocidental, a idade média em que as mulheres atingem a menopausa é de 51,4 anos, podendo ocorrer entre os 40 e os 58 anos. Alguns casos ocorrem muito precocemente, perto dos 30 anos, de acordo com informações divulgadas pele rede de hospitais CUF.

Os sintomas da menopausa precoce são os mesmos da menopausa comum e por isso é frequente que surjam problemas como secura vaginal ou ondas de calor.

Este tipo de menopausa precoce acontece principalmente em mulheres com mães ou irmãs que passaram pelo mesmo problema de menopausa precoce, ou seja, pode ser hereditário, mas também pode surgir devido a outros fatores como fumar, ligação das trompas, retirada do útero e dos ovários ou exposição a tratamentos como radioterapia e quimioterapia, por exemplo.

Veja os dez sintomas que podem indicar que está passando pela menopausa precoce:

1. Menstruação irregular;

2. Ausência de menstruação por 12 meses seguidos;

3. Ondas de calor que começam de repente e sem causa aparente;

4. Suores noturnos intensos que podem interromper o sono;

5. Cansaço frequente;

