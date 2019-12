Confira dicas para proteger o fígado e diminuir efeitos do consumo de álcool neste fim de ano

Para garantir que a ressaca não será um problema, devem ser observados diversos pontos. Cuidados antes, durante e depois do consumo de álcool estão na lista

Durante as celebrações de fim de ano, há diversas formas de comemoração. Pode ser em casa, visitando a família, na calçada com os vizinhos, em festas particulares ou no Aterro da Praia de Iracema. Na maioria dessas situações, as pessoas costumam consumir bebidas alcoólicas. Para evitar o mal estar próprio do excesso de consumo de álcool logo no primeiro dia do novo ano, confira algumas dicas para proteger o seu fígado.

A ingestão de álcool prejudica nossa saúde e boa forma a partir da perda de eficácia do fígado para metabolizar e armazenar hormônios e nutrientes fundamentais. A alimentação saudável é uma das formas de proteger o órgão de forma natural, além de chás de ervas e hidratação.

Para garantir que a ressaca não será um problema, devem ser observados diversos pontos. Cuidados antes, durante e depois do consumo de álcool estão na lista. Sandro Marjorie, especialista em medicina tradicional chinesa, explica que toda a alimentação no dia 31 de dezembro deve ser cautelosa para aqueles que gostam de comemorar com bebidas alcoólicas. É importante consumir no almoço alimentos ricos em fibra, leguminosas, verduras e saladas, além de arroz e macarrão integral. “São alimentos que podem ser inseridos durante o dia e que melhoram o trânsito estomacal e intestinal, que não ficam presos no seu organismo durante o dia”, explica.

Conforme o especialista, o consumo de alimentos mais gordurosos e ricos em carboidratos ao longo do dia acaba sobrecarregando o organismo, já que o corpo não consegue digerir completamente tudo o que foi consumido. Somando a isso o consumo de alcoólicos, há uma piora na situação, por isso a importância de consumir alimentos verdes e ricos em fibra.

