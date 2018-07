10 dicas para não fugir da academia no inverno

Quer espantar a preguiça que aparece, como num passe de mágica, quando a temperatura cai? Experts ensinam como manter o ritmo de treino nos dias de frio para você chegar ao verão na sua melhor forma

Se já é duro levantar da cama cedinho, quanto mais malhar! A boa notícia é que manter o ritmo do treino no inverno pode trazer resultados melhores e mais rápidos. “Nessa época do ano a queima calórica aumenta em até 10%, pois precisamos produzir mais calor, o que acelera o metabolismo. Isso é sensacional para quem quer chegar ao verão com corpo sequinho!”, fala Marcio Lui, personal trainer de celebs como Sabrina Sato, Adriane Galisteu e Fernanda Motta.

Isso, claro, se você não abusar das calorias das comidas e, pior, das bebidas! Bônus: a atividade física aumenta a imunidade e previne os indesejáveis resfriados e alergias comuns nesta época do ano. Confira as dicas dos educadores físicos para você não deixar a bola cair.

1- Se aqueça na academia:

“Hoje, a maioria dos espaços são climatizados e podem ser até mais quentes do que o sofá de casa”, lembra Marcio Carrer, profissional de educação física da Rede Just Fit Academias, em São Paulo. Além disso, basta alguns minutos mexendo o corpo para espantar o frio.

2- Aposte na variedade:

“Procure fazer, pelo menos, de duas a três atividades no inverno: musculação, funcional, dança, lutas, corrida, natação… para manter a motivação”, aconselha Marcio Lui. Na musculação, alterne os grupos musculares e tente colocar exercícios funcionais nos treinos. Além de espantar a mesmice, mudar o programa com frequência estará desafiando mais o seu corpo.

3- Faça treinos enxutos:

“Um bom programa pode ser feito em um curto intervalo de tempo, de 30, 40 minutos. Aumente a intensidade para espantar o frio e estimular o trabalho hormonal”, aconselha Lorenzo Schwarcke, educador físico da rede Smart Fit.

