Veja como aproveitar as férias e reforçar os estudos para o Enem

Recesso escolar é momento certo para reforçar os estudos, mas sem esquecer das horas de lazer

Francisco Edson Alves

RIO – Faltando quatro meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é hora de dar aquela apertada nos estudos. E, no período de férias, segundo especialistas ouvidos pelo DIA, é importante que os estudantes se organizem e aproveitem parte do recesso escolar para tirar dúvidas e reforçar conhecimentos nas áreas mais necessitadas.

“É plenamente possível a elaboração de uma agenda que concilie os merecidos momentos de lazer, com um tempo para revisões. O aluno vai sair das férias até mais relaxado, por esclarecer o que ainda estava pendente”, afirma o diretor pedagógico da Rede Pensi de Ensino, José Drummond.

O professor pondera, porém, que é importante lembrar que nessa reta final não adianta querer estudar a matéria toda. “A dica é revisar pontos mal fixados e focar nos temas mais cobrados em exames anteriores, refazendo provas, por exemplo. É preciso treinar, treinar e treinar”, aconselha.

Drummond, porém, ressalta que nenhum estudante de férias deve deixar de ouvir música, ir ao cinema, passear, para se dedicar somente aos estudos. “A palavra chave é organização do tempo. Para se divertir, para estudar e, principalmente, para descansar, dormir bem (nunca menos de seis horas)”, completa.

