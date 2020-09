No Dia Nacional do Rádio, profissionais revelam como aliar tecnologia à antiga forma de comunicar

O rádio e a internet podem ser aliados na propagação de informações

Uma das mais antigas formas de propagar informação, o rádio é o próprio significado de reinvenção. Um aparelho muitas vezes pequeno, mas que carrega consigo vozes, músicas e histórias enormes. Mesmo ao longo dos anos, com as inovadoras tecnologias e com as novas formas de se comunicar, o rádio sempre se manteve vivo como um dos maiores veículos de comunicação em massa.

Companheiro de longas datas de toda a população, o rádio tem o poder de despertar a emoção e a imaginação dos ouvintes, além de ser fonte de informação e diversão. Entre os meios de comunicação tecnológicos atuais, o rádio se adapta e atinge grandes audiências sendo ferramenta de apoio na comunicação, nos debates e na promoção cultural.

“O rádio tem a característica de ser companheiro do ouvinte, estimula a criatividade, a imaginação e isso se torna um hábito. Já tive a experiência de encontrar alguém e saber que ela me ouvia desde criança e isso é extremamente gratificante para o profissional do rádio”, conta o radialista e jornalista Jefferson Beltrão.

A característica da habitualidade, de fazer o ouvinte se acostumar a ouvir uma pessoa ou um programa em um determinado horário é um diferencial desse meio de comunicação, isso porque, de alguma forma, faz com que a pessoa se identifique e viaje naquilo que está sendo dito pelo locutor e captado por ela.

O desafio dos radialistas é enorme, pois a internet é hoje o meio de comunicação mais consumido no mundo. Mas se engana quem acha que o rádio perdeu seu espaço. É preciso se reinventar para conquistar, cada vez mais, as pessoas. “A gente, hoje, está no ar mas convergindo o tempo todo com as demais plataformas. De fato, você, hoje, precisa estar na internet também, mas o rádio ainda tem um “Q” de magia que seduz as pessoas”, opina Beltrão.

O radialista que conta com mais de 42 anos de carreira e passagens por diversas emissoras de rádio, viu o meio de comunicação que ganhou seu coração se adequar às mudanças e inovações tecnológicas ao longo dos anos, mas não vê a extinção do rádio e, sim, a unificação com a internet. “Eu não acredito no fim do rádio enquanto um veículo que utiliza o áudio para se comunicar. Pode ser que até por questões de custos altos com aparatos tecnológicos ou para manter o transmissor funcionando, no futuro, a médio e longo prazo, o rádio seja só digital. Fazer uma rádio web é mais em conta, pois qualquer um pode ter uma rádio transmitida na internet”, conclui Jefferson.

O rádio na web

Há quem ainda estranhe o fato de não usar mais, com a mesma frequência, o aparelho de rádio para ouvir música ou se informar. A forma de consumir produtos que antes só podiam ser vistos nas transmissões radiofônicas mudaram. Cd’s podem ser encontrados nas plataformas digitais. Os podcasts ganham, cada vez mais, espaço na vida das pessoas e a internet traz, a cada dia, a evolução dos meios de comunicação. Com o rádio não seria diferente e a internet é uma grande aliada.

O amapaense Chico Terra viu na rádio web um meio de propagar informação. Com o auxílio de um computador antigo, nascia o www.chicoterra.com, site onde está hospedada há vinte anos a Amazônia Brasil Rádio Web. O veículo de comunicação dá voz a manifestações indígenas, músicos locais e diversas intervenções culturais. “A independência e a ética são os maiores desafios da área, é preciso ser parceiro da sociedade”, revela Chico.

Dia Nacional do Rádio

Hoje, 25 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Rádio. Essa data é comemorada para lembrar o nascimento de Roquette-Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil.

Fonte: Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil

