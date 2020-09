Registro de Candidatura encerra neste sábado (26)

A entrega deve ser agendada previamente

Os Cartórios Eleitorais do Amapá estarão atendendo em regime de plantão para os pré-candidatos que estiverem com problemas no registro de candidatura Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex). Nos cartórios Eleitorais o serviço deve ser pré-agendado por telefone ou email da zona eleitoral. Em Macapá esse procedimento acontece no Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral na Zona Norte.

Para efetivar o registro é necessário um agendamento online, junto a zona eleitoral, na circunscrição ao qual o pré-candidato irá concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições Municipais de 2020.

A Justiça Eleitoral esclarece, que os pedidos devem ser feitos preferencialmente pela internet através do Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex), disponível no Portal do TSE até as 8h do dia 26 de setembro de 2020. Caso o pré-candidato esteja encontrando problemas técnicos no (CANDex), pode agendar atendimento para realizar a entrega no Cartório Eleitoral até as 19h do mesmo dia.

Plantão

No dia 26 de setembro, data em que se encerra o prazo para registro de candidatura, os cartórios eleitorais atuarão em regime de plantão, das 8h30 às 19h. O atendimento precisará ser agendado com antecedência conforme prevê a resolução do TSE 23.630/2020 em seu artigo 3º.

Contatos das Zonas Eleitorais

1ª Zona (Amapá/Calçoene/Pracuúba)

Fone: (96)3198-7601 /98405-8795/98406-4977

Email:[email protected]

Endereço:Rua Senador Lemos S/N – Centro – Amapá

2ª Zona (Macapá)

Fone: (96)3198-7569 /98413-0319

Email:[email protected]

Endereço:Av. Mendonca Junior, 1452 – Centro – Macapá

4ª Zona (Oiapoque)

Fone: (96)3198-7604 /98406-5306

Email:[email protected]

Endereço:Av. Barão Do Rio Branco, 151 – CENTRO – Oiapoque

5ª Zona (Mazagão)

Fone: (96)3198-7605 /98405-3797

Email:[email protected]

Endereço:Av. Intendente Alfredo Pinto, S/N – UNIAO – Mazagão Novo

6ª Zona (Santana)

Fone: (96)3198-7606 /99126-7145

Email:[email protected]

Endereço:RUA D-13, QUADRA 17, S/N, LOTE 2 – VILA AMAZONAS – Santana

7ª Zona (Laranjal do Jari/Vitória do Jari)

Fone: (96)3198-7607/98405-4232/99119-1447/99176-4718

Email:[email protected]

Endereço:Av. Tancredo Neves Sn – Agreste – Laranjal do Jarí

8ª Zona (Tartarugalzinho)

Fone: (96)3198-7608/98405-4551

Email:[email protected]

Endereço:RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO,1660 – CENTRO – Tartarugalzinho

10ª Zona (Macapá/Cútias/Itaubal)

Fone: (96)3198-7668/98405-6105

Email:[email protected]

Endereço:AV. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO, S/N, ATRÁS DA JUSTIÇA FEDERAL – INFRAERO II – Macapá

11ª Zona (Pedra Branca/ Serra do Navio )

