SENAI Amapá e OIT ofertam vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Macapá – Uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) está garantindo a oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional para a comunidade. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas no período de 17 a 19 de julho.

São oferecidas três opções de capacitação: Mecânico de Refrigeração e Climatização, Corte e Costura em Malha e Padeiro e Confeiteiro. Os cursos são direcionados a mulheres sobreviventes de escalpelamento, pessoas com deficiência, negros, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros ou Intersex (LGBTIs), indígenas e a desempregados.

Os candidatos deverão se dirigir à Unidade do SENAI em Macapá (localizada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2026, Santa Rita) com a via original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Identidade e CPF do responsável – se for menor de idade –, comprovante de residência, comprovante de escolaridade – se estiver estudando ou se já tiver concluído os estudos –, histórico escolar do Ensino Fundamental, cartão de vale-transporte, carteira de trabalho e comprovação de perfil válido para matrícula.

Todas as informações podem ser obtidas pelo site: www.ap.senai.br, na aba de Editais.

