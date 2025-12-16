terça-feira, dezembro 16, 2025
AmapáEducação

Governo do Amapá abre pré-matrícula da ampla concorrência de escolas de tempo integral para 2026

Livia Almeida

O Governo do Amapá disponibilizou o período de pré-matrícula da ampla concorrência das escolas de tempo integrante da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2026. O processo é voltado aos estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio.

Nas escolas de tempo integral, a pré-matrícula segue de 16 a 29 de dezembro de 2025, e a confirmação da matrícula acontece de 17 a 30 de dezembro, de forma presencial, com a entrega da documentação pertinente pela escola.

A autorização presencial é uma etapa obrigatória e garante a efetivação da vaga, permitindo ao Governo do Estado organizar o planejamento pedagógico, a distribuição de vagas e a estrutura necessária para o início do ano letivo.

Agência de Notícias do Amapá

