Chamada Escolar 2024: Santana inicia processo nesta quarta, 1º de novembro

A prefeitura de Santana inicia nesta quarta-feira, 1º, a Chamada Escolar para o ano letivo de 2024 nas instituições da rede municipal de ensino, tanto na zona urbana quanto na rural. O processo será realizado de forma online e presencial nas escolas polo a partir das 14h do dia 1º de novembro até às 23h59min de 23 de novembro deste ano.

A Chamada Escolar serve como um recenseamento para o planejamento futuro das vagas que serão oferecidas no início de 2024 durante o período de matrícula. Esta é uma medida estabelecida em norma fundamental e necessária, com o objetivo de identificar a demanda de estudantes que pleiteiam vagas na rede pública estadual e municipal. O processo ocorrerá em regime de colaboração entre Estado e municípios.

A Chamada Escolar ocorrerá de duas maneiras:

a) VIA INTERNET: Os interessados em estudar nas escolas públicas localizadas nas zonas urbanas e rurais deverão acessar e preencher o formulário online disponível em www.escolapublica.ap.gov.br.

b) POR MEIO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO IMPRESSO: Somente para os interessados em estudar nas escolas estaduais e municipais localizadas na zona rural dos municípios que não possuem acesso à internet. As informações pertinentes à inscrição contidas no Formulário de Inscrição impresso serão inseridas no sistema da Chamada Escolar.

Para o preenchimento do formulário (online ou presencial), serão obrigatórios os seguintes dados documentais:

a) Do estudante: Certidão de Nascimento, CPF, endereço residencial, Carteira do SUS e, quando maior de idade, e-mail de contato;

b) Do responsável: RG, CPF, endereço residencial, e-mail de contato e número de telefone para contato.

Escolas polo

Em Santana, 9 escolas e a Secretaria Adjunta de Políticas Educacionais serão polos de atendimento para pais e/ou estudantes que tenham dificuldades em fazer o cadastro, seja por dúvidas no preenchimento, seja por não ter acesso a um computador. É importante que os pais ou responsáveis não se esqueçam de levar os documentos necessários para preenchimento correto dos dados no sistema.

Polo 01: Creche Adriele – Rua Osvaldo Cruz, nº 303, Paraíso;

Polo 02: Creche Miguel Jorge Hauat – Rodovia Salvador Diniz, s/n, Igarapé da Fortaleza;

Polo 03: Emeb Osmarina – Rua Pedro Salvador Diniz, nº 1845, Nova Brasília;

Polo 04: Emeb Fernando do Carmo – Av. 7 de setembro, nº 4275, Fonte Nova;

Polo 05: EMEB N. Sr.ª da Conceição – Av. José de Anchieta, nº399, Área Comercial;

Polo 06: Emeb Gentila – Rua Everaldo Vasconcelos, nº365, Fonte Nova;

Polo 07: Emeb Josycleia Guimbal – Travessa L 8, s/n, Remédios 1;

Polo 08: Emeb Matapi Mirim – Rua do Delta, s/n – Matapi Mirim;

Polo 09: Emeb Maria Ilnah – Rua Adalvaro Alves Cavalcante, nº 2060, Provedor;

Polo 10: Secretaria Adjunta de Políticas Educacionais / DIOE – Rua Adalvaro Cavalcante, nº 14, Centro.

A inscrição para a Chamada Escolar é um pré-requisito fundamental para as etapas de pré-matrícula e matrícula para o ano letivo de 2024. Acesse o edital abaixo:

