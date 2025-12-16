Governo do Amapá amplia eficiência administrativa com ações estratégicas em 2025

Entre as ações da Sead, está um aplicativo do Diário Oficial com 195 mil usuários, 114 ações formativas qualificando servidores e o Catálogo Imobiliário reunindo 382 imóveis públicos.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) encerrou 2025 com avanços expressivos nas áreas de capacitação, modernização da gestão pública através da transformação digital e valorização do servidor público. Ao longo do ano, o Governo do Amapá investiu R$ 1.529.274,73 em cursos e formações, resultado da parceria com a Escola de Saberes Públicos (Esap) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Formação que fortalece a gestãblica

Ao todo, foram realizadas 114 ações formativas, entre elas o Curso de Formação para os aprovados no concurso da Gestão Governamental de 2018, etapa essencial para oficializar o ingresso de novos profissionais em áreas estratégicas e reforçar a importância da qualificação contínua no serviço público.

“Nós investimos em formações e contratamos 161 facilitadores do próprio quadro do estado, uma forma de valorizar os nossos servidores. Além disso, os concursados ​​chamados para a gestão passados ​​por algum tipo de capacitação dentro da Escola de Saberes Públicos. Esse investimento é de grande importância para qualificar e manter um padrão dentro do nosso governo”, destacou a secretaria de Estado da Administração, Cinthya.

A Sead também promoveu o 1º Workshop de Procedimentos, reunindo gestores de Recursos Humanos de diversas secretarias. O encontro abordou o alinhamento de práticas jurídicas e administrativas relacionadas ao grupo de transportes e funcionários públicos federais do Ex-Território.

No segundo semestre, o programa “ Processos que Transformam ” renovou o lego da agenda formativa ao envolvimento das equipes da Casa Civil, Seplan e Arsap em uma imersão prática em mapeamento de processos, melhoria contínua e elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs).

“Mais do que teoria, o programa comprovado na produção de fluxos e documentos que já está sendo adotados nos órgãos como referência de padronização e eficiência interna. A iniciativa reforçou uma cultura de inovação e integração entre equipes, ampliando a capacidade de resposta da gestão empresarial”, completou Cinthya.

Modernização: tecnologia, organização e acesso à informação

Uma agenda de modernização também avançou. Em 2025, a Imprensa Oficial do Amapá comemorou 80 anos, marcada por uma trajetória de evolução da impressão tipográfica de publicações totalmente digitais. Neste ano, o Governo lançou o aplicativo Diário Oficial AP , que já soma 234 edições publicadas e mais de 195 mil usuários. O aplicativo facilita a busca por publicações, permite downloads e garante acesso rápido a informações oficiais, o que fortalece a transparência.

Outra iniciativa de destaque foi a atualização cadastral anual dos servidores, realizada integralmente pela internet, pelo Portal do Servidor. O processo obrigatório abrange a disposição efetiva, comissionada e federal, assegurando a organização dos dados funcionais de mais de 37 mil servidores, reduzindo erros e aumentando a eficiência administrativa.

A Sead apresentou ainda a 2ª edição do Catálogo Imobiliário, ferramenta moderna que re�ne, em um documento único, informações atualizadas sobre os imóveis públicos do Estado. Composto por 382 unidades com registro, o material traz dados de localização, situação dominial, ocupação, mapas, fotos e indicadores, fortalecendo a transparência e facilitando o planejamento patrimonial.

No campo patrimonial, a Secretaria realizou o 2º Encontro de Gestores de Patrimônio , e reuniu técnicos de administração direta e indireta. O evento lançou melhorias inovadoras pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), que trouxe mais agilidade e precisão ao controle patrimonial, consolidou boas práticas e fortaleceu a atuação da rede de gestores públicos.

Gestão e inovação em nível nacional

A Sead coordena no Amapá o Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI). Com a adesão, o Estado se tornou um dos primeiros do país integrar a iniciativa, assumindo o compromisso de implementação de 15 soluções estruturantes nas áreas de compras públicas, gestão de processos, governança digital, transparência, qualificação de servidores e integração de sistemas, como ProPEN, Contrata+Brasil, Transferegov, Balcão Gov.br e Conecta Gov.br.

Desde a assinatura, foram realizadas visitas técnicas, workshops e alinhamentos para garantir a implantação das soluções. O balanço preliminar aponta avanços significativos na digitalização de fluxos, padronização de processos, ampliação de capacidades e integração de plataformas, simplificando o retrabalho e aumentando a eficiência administrativa. Assim, o PNGI consolida uma agenda estratégica de modernização e reforma do compromisso do Amapá com uma gestão estratégica mais ágil, inovadora e centrada na cidade.

Em nível nacional, o Amapá também foi destacado no Congresso Consad de Administração Pública 2025 , em Brasília, onde uma delegação composta por 27 servidores apresentou sete artigos técnicos sobre experiências bem-sucedidas de modernização na gestão estadual.

“As ações desenvolvidas ao longo do ano consolidam uma administração mais eficiente, transparente e preparada para responder aos desafios de um Estado em constante crescimento, e apontam para 2026 como um ano de novas entregas e avanços”, finalizou Cinthya.

Com resultados que envolvem capacitação contínua, digitalização de serviços, fortalecimento das estruturas administrativas e projeto nacional, a Sead encerra 2025 reafirmando seu papel estratégico na transformação da gestão pública do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

