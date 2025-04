Implementação do Programa DEL Turismo no Amapá

Sistema Fecomércio Amapá, por meio do Senac, impulsiona o turismo sustentável no estado

O Sistema Fecomércio Amapá, por meio do Senac, em parceria com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, está implementando o Programa DEL Turismo em municípios do estado do Amapá. Entre os dias 1º e 4 de abril, o presidente da Fecomércio/AP, Ladislao Monte, a coordenadora estadual do programa e representante do presidente do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Tíssia Veloso, e o consultor regional do programa, Estácio Guimarães, irão apresentar a metodologia da iniciativa, reunindo-se com os prefeitos de Macapá, Laranjal do Jari e Ferreira Gomes. Além disso, realizarão visitas técnicas para conhecer in loco os potenciais turísticos e as melhorias que o programa pode proporcionar para o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

A agenda começa na manhã do dia 1º/04, com a assinatura do contrato com as presidências das instituições parceiras (Del Turismo, através do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e o Sistema Fecomércio, através do Senac) e assinatura dos Acordos de Cooperação Técnica com as Prefeituras Municipais de Macapá, Laranjal do Jari e Ferreira Gomes. À tarde, reunião com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Macapá e o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Fecomércio/AP e equipe técnica do Senac Amapá.

Nos dias seguintes, os representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, juntamente com a Presidência da Fecomércio e Direção do Senac visitarão os municípios participantes:

• 2 de abril – Laranjal do Jari

• 3 de abril – Ferreira Gomes

As atividades nas cidades incluem a apresentação do programa, reuniões com Secretários Municipais de Turismo, assessores, membros do Comtur e representantes do trade turístico local. Também será realizado um city tour pelos principais pontos turísticos dos municípios para um diagnóstico mais preciso das potencialidades e desafios do setor.

No dia 4 de abril, o roteiro se encerra com um city tour em Macapá, ampliando o conhecimento sobre os atrativos turísticos da capital amapaense.

A implementação do DEL Turismo no Amapá reforça os impactos positivos do programa, que busca consolidar municípios como cases de sucesso no desenvolvimento econômico sustentável por meio do turismo.

Fortalecimento do turismo regional

A coordenadora Tíssia Veloso destaca que a parceria entre o Amapá e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre fortalece o papel da instituição como referência na implementação do programa na Região Norte:

“O Fórum é a única entidade da região com expertise e autorização da Alemanha para executar o programa. O Amapá identificou semelhanças com o Acre e buscou essa parceria para aproveitar o conhecimento e a experiência adquiridos aqui. Mesmo enfrentando desafios logísticos, conseguimos estruturar um programa robusto e com bons resultados no Acre. Nossa expectativa é que essa experiência gere impactos igualmente positivos no Amapá.”

O presidente da Fecomércio/AP, Ladislao Monte, também celebra a parceria e reforça a importância da iniciativa para o desenvolvimento turístico do estado:

“O DEL Turismo foi criado para fortalecer o turismo local, destacando e valorizando as riquezas de cada região. O Sistema Fecomércio/AP acredita nesse potencial e sabemos que o Amapá tem muito a oferecer. Esse projeto vai impulsionar a economia local e tenho certeza de que será um grande sucesso.”

Sobre o Programa DEL Turismo

Lançado em fevereiro de 2020 pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, o Programa DEL Turismo tem como objetivo implementar uma política de desenvolvimento turístico sustentável por meio de uma gestão estratégica de longo prazo. Inspirado na metodologia DEL (Desenvolvimento Econômico Local), do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (IDEL) e criado pela Facisc (Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina), o programa promove ações que envolvem sociedade civil, setor produtivo e poder público, alinhadas à Agenda 2030 da ONU.



O Fórum Empresarial do Acre é a única entidade da Região Norte habilitada a operar o programa, que já está presente nos municípios de Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e na capital Rio Branco, a primeira cidade do Brasil a aderir à iniciativa. Agora, com sua expansão para o Amapá, o programa busca gerar impactos positivos na economia, cultura e meio ambiente, tornando o turismo um pilar estratégico para o desenvolvimento regional.

