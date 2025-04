GEA promove curso de corte e costura para moradores do Residencial Miracema, em Macapá

Em uma parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Amapá, o Governo do Estado inicia nesta terça-feira, 1º de abril, uma capacitação para moradores do Conjunto Habitacional Miracema com especialidade básica em corte e costura. As aulas ocorrem diariamente, de segunda a sexta-feira, na sede do Senac, no bairro Santa Rita, em Macapá.

O curso é coordenado pela Secretaria de Estado da Habitação (Sehab), para qualificar moradores do conjunto com conhecimentos técnicos, para que a profissionalização seja uma ferramenta empreendedora, além de somar as demais capacitações profissionais, facilitando a entrada no mercado de trabalho.

Local: Senac Amapá

Data: 01/04/2025 às 13h30

Endereço: Na Avenida Henrique Galucio, nº 1999, bairro Santa Rita

