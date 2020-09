Produções amapaenses serão exibidas em mostra de cinema digital

Lívia Almeida – Da Redação

A Mostra Cuité, realizada por quatro mulheres, é um intercâmbio entre o Norte e o Sul do Brasil, com apoio do Festival Imagem-Movimento (FIM) e demais instituições, inicia a partir de amanhã (05) uma programação voltada à exibição e debates de produções audiovisuais do Norte do país. Segundo as idealizadoras, a Mostra Cuité “surge da vontade de extrapolar as barreiras físicas e invisíveis de um Brasil continental, aproximando as regiões Norte e Sul por meio da sétima arte”.

Cena do documentário “Cartas sobre o nosso lugar”, de Rayane Penha.

Esta é a primeira edição da mostra, que conta com 16 filmes, entre curtíssimas, médias e longas, todos retratando à sua forma o cotidiano ribeirinho. Uma das produções a serem exibidas é o documentário “Cartas sobre o nosso lugar” da diretora Rayane Penha, que “apresenta histórias de mulheres que moram e trabalham no garimpo do Vila Nova, interior do Amapá. O curta “Intervenção Urbana”, fruto de um registro de um projeto de design gráfico e graffiti voltado para os moradores das áreas de ressaca da capital, de Chyara Gomes, também está na programação.

“A Mostra Cuité pretende ampliar a visibilidade de produções e projetos independentes da Região Norte, possibilitando assim novos olhares sobre o audiovisual brasileiro”, destaca o projeto.

Debates

O Ciclo de Debates Igarapé traz mulheres do audiovisual, tanto do Norte, quanto do Sul, que vão compartilhar das adversidades de produzir audiovisual nos extremos do país. Os debates vão acontecer nos 3 dias de mostra, com participação de Jami Gurjão, que já integrou o FIM, diretora de arte e integra hoje o coletivo criativo Tenebroso Crew de vídeo e fotografia. Também estará no ciclo de debates, Camila de Moraes, diretora do documentário “O Caso do Homem Errado”, pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar 2019, além de outras sete participantes.

Para prestigiar os debates gratuitamente via Zoom, é preciso se inscrever neste link.

Programação

A Mostra Cuité ocorre do dia 05 ao dia 07 de setembro, a partir das 19h15 no site da Mostra.

Para ver a programação completa, basta acessar o site.

