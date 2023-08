Natura Musical apresenta Mostra Quilombo Groove, com shows, oficinas e vivências em conteúdos artísticos e culturais, no Quilombo do Curiaú

Projeto da Cia Ói Nóiz Akí, é um dos 30 aprovados no Natura Musical de 2022. Programação terá duração de sete dias e será protagonizada pelo Grupo Raízes do Bolão

A mostra de conteúdos artísticos e culturais “Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques”, da Cia. Ói Nóiz Akí, acontece no período de 21 a 27 de agosto, na Maloca da Tia Chiquinha, Quilombo do Curiaú, zona rural de Macapá, estado do Amapá.

Quilombo Groove foi selecionado por Natura Musical, no Edital de 2022, ao lado de nomes como Brisa Flow, Stefanie, Canto Sagrados Kariri-Xocó, Festival Latinidades, Circuito Manacaos e Malka Julieta. Ao longo de 18 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 600 projetos, entre nomes consagrados como Emicida, Russo e Antônio Carlos e Jocafi, Dona Onete e João Donato; artistas em ascensão como Linn da Quebrada, Rico Dalasam; e projetos de registro e fomento de cenas, como Os Tincoãs e Mostra Pankararu de Música.

A programação de sete dias é totalmente gratuita e promove um mergulho nas tradições quilombolas com a realização de vivências sobre o Batuque e o Marabaixo, contação de histórias com a escritora e poeta, Mestra Esmeraldina dos Santos, oficina de percussão, rodas de conversas, degustação de gengibirra, intercâmbio com músicos e pesquisadores locais e encerramento com uma sequência de shows musicais, enfatizando a música popular, tradicional e identitária do local, intitulado Preces, Louvores e Batuques.

O projeto tem como protagonista o Grupo Raízes do Bolão, legítimo representante do Quilombo do Curiaú, e a fim de engrandecê-lo, trará para o palco, na condição de convidados para shows gratuitos, a cantora Brenda Melo, o cantor Paulo Bastos e, a também quilombola, Banda Afro Brasil.

A programação conta ainda com a exposição fotográfica do cenógrafo e artista visual Paulo Rocha, que com talento e sensibilidade, registrou ao longo dos últimos anos, festas religiosas e profanas, onde o Batuque e o Marabaixo, através de suas preces, louvores e batuques, evidenciam o jeito de ser do povo da daqui.

“A ideia é que a sociedade possa vivenciar o Quilombo do Curiaú. E para isso, trabalhamos em um formato, onde será possível, por exemplo, acompanhar o processo de produção de gengibirra ou a confecção de instrumentos musicais utilizados nas festas de Batuque e Marabaixo, nas casas de seus moradores. Estes conhecimentos, perdidos no espaço-tempo, os olhares atentos e curiosos, serão registrados em áudios, fotos e vídeos, e serão convertidos em um documentário de finalização do projeto”, destaca Claudio Silva, produtor executivo da Ói Nóiz Akí.

Sobre o projeto:

“QUILOMBO GROOVE: Preces, Louvores e Batuques do Quilombo do Curiaú” é uma iniciativa que visa celebrar a cultura do Quilombo do Curiaú (AP), com foco principalmente na cultura e na troca entre quilombolas, artistas e pesquisadores influenciados pela arte quilombola.

Sobre o Natura Musical

Natura Musical é a plataforma cultural da marca Natura que há 18 anos valoriza a música como um veículo de bem estar e conexão. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu mais de R$ 190 milhões no patrocínio de mais de 600 artistas e projetos em todo o Brasil, promovendo experiências musicais que projetam a pluralidade da nossa cultura. Em parcerias com festivais e com a Casa Natura Musical, fomentamos encontros que transformam o mundo. Quer saber mais? Siga a gente nas redes sociais: @naturamusical.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

DIA 21 de Agosto de 2023

Abertura do Projeto

Vernissage da Exposição Preces, louvores e Batuques

Atendimento à Imprensa

Missa na Capela de Santo Expedito

Hora: 17h

Dias 22 Agosto de 2023

Vivência: Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Marabaixo

Hora: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: Mestre Adelson Preto

Contação de Histórias

Hora: 16h

Duração: 1h

Facilitador: Mestra Esmeraldina dos Santos

Dias 22 de Agosto de 2023

Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Batuque

Hora: 17h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: Mestre Pedro Bolão

Dias 23 de Agosto de 2023

Oficina de Percussão

Hora: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitadores: Nena Silva, Ismael Biluca e Diego Bolão

Dias 23 de Agosto de 2023

Confecção de Instrumentos (Marabaixo e Batuque) com Materiais Recicláveis

Hora: 16h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: artesão e luthier Mestre Pedro Bolão

Demonstração Técnica de produção da Gengibirra

Hora: 17h

Duração: 1h

Nº de Vagas: 30

Facilitadora Nêga do Biluca

Dia 24 de Agosto de 2023

Roda de Conversa: Interferências Étnico-Raciais na Música Amapaense

Hora: 18h

Duração: 1 hora (60 minutos)

Sem limite de público

Facilitadores: Alan Gomes, Hian Moreira e Edson Costa (os artistas farão exposições acerca das influências étnico-raciais na sonoridade de bandas e cantores com os quais atuam na condição de sideman)

Shows Musicais – 19h

Show de Abertura: Pretogonista

Show Convidado: Patrícia Bastos

Show Principal: Raízes do Bolão

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 25 de Agosto de 2023

Shows Musicais – 19h

Show de Abertura: Capitão Pupunha

Show Principal: Paulo Bastos

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 26 de Agosto de 2023

Shows Musicais – 19h

Show de Abertura: MC Deeh

Show Principal: Brenda Melo

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 27 de Agosto de 2023

Shows Musicais – 19h

Show de Abertura: Sabrina Zahara

Show Convidado: Metá-Metá

Show Principal: Banda AfroBrasil

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação Serviço

Mostra Quilombo Groove

De 21 a 27 de agosto de 2023

Local: Quilombo do Curiaú | Macapá | AP

Inscrições para as vivências e oficinas, pelo e-mail oinoizaquitraveiz@gmail.com

Acompanhe toda a programação pelo Instagram do projeto @quilombogrooveap

Fotos Divulgação: Aog Rocha, Bárbara Furtado, Jhenni Quaresma e Allume Fotos.

Assessoria de Imprensa Ói Nóiz Akí

Contatos: (96)98138-5712 | 99179-4950

PR | Natura Musical

Francine Ramos: francine@naturamusical.art.br

Telefone: (11) 98839-9735

Luciana Rabassallo: luciana@naturamusical.art.br

Telefone: (11) 96446-0565

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...