Exposição “VACINA!” segue aberta ao público até 26 de agosto

Visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e sábado das 9h às 17h, no campus Marco Zero, em Macapá (AP).

Mostrar à população, especialmente às crianças, a importância de vacinas e vacinações de forma lúdica e interativa. Esse é o principal objetivo da Exposição “VACINA!”, que abre para visitação pública nesta terça-feira, 8. A exposição é uma iniciativa do projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e está instalada no hall da nova biblioteca do campus Marco Zero do Equador, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá (AP). Um evento ocorrido na noite da última segunda-feira, 7, marcou o lançamento da exposição.

Cerca de 80 pessoas, entre organizadores e monitores da exposição, convidados e autoridades envolvidas no Projeto PRCV no Amapá estiveram presentes no evento de abertura. Representando a Reitoria da Unifap, a assessora da vice-reitora, Profa. Dra. Patrícia Rocha Chaves, enfatizou a importância do envolvimento da Universidade em iniciativas de popularização de temas científicos e de saúde pública, a exemplo do assunto abordado na exposição e no PRCV.

“É a Universidade fazendo o seu papel, é a Unifap sendo universidade pública. […] Queremos reafirmar o compromisso de sempre abraçar iniciativas como essa da Fiocruz, que foi muito importante para o nosso estado e é muito importante pra Unifap também. Nos últimos quatro anos, foi muito difícil mobilizar esforços, mas a Fiocruz nos ajudou a comemorar essa grande vitória aqui no Amapá”, observou a Profa. Dra. Patrícia Chaves.

O assessor científico sênior do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e uma das 50 principais autoridades sobre vacinação no mundo, Dr. Akira Homma, trouxe em seu discurso um breve histórico sobre a vacinação e o panorama atual da cobertura vacinal, enfatizando a importância de se manter o aumento gradual da vacinação observado e de envolver jovens na formação de novas lideranças sobre o tema.

“Precisamos ter mais jovens envolvidos. É aí que entra a universidade, a educação… Nós temos que ter o tema vacina e vacinações, prevenção de doenças, que é uma atividade de saúde pública com um dos maiores benefícios e que perpassa transversalmente todas as atividades de saúde […] E aí a educação, a Universidade, tem a responsabilidade de passar para a população e para os estudantes a importância da vacinação”, afirmou o Dr. Akira Homma.

Participaram também da mesa simbólica a superintendente de Vigilância em Saúde, Margareth Gomes, a superintendente do Ministério da Saúde no Amapá, Paula Carrera, o ex-superintendente do Ministério da Saúde no Amapá, Roberto Bauer, a secretária de Saúde de Macapá, Erica Aymoré. Eles representaram entidades que estão envolvidas com o Projeto PRCV no estado. As autoridades ressaltaram que os esforços conjuntos, em níveis federal, estadual e municipal, das secretarias e órgãos parceiros no projeto possibilitaram que o Amapá saísse do último lugar no ranking nacional da cobertura vacinal da poliomielite (VIP) em crianças menores de 1 ano de idade em 2021 para o primeiro lugar em 2022.

A exposição “VACINA!” pretende aproximar seus visitantes a um dos assuntos mais em alta nos últimos anos. Ela estará aberta à visitação no período de 8 a 26 de agosto de 2023, no hall da nova Biblioteca do campus Marco Zero do Equador, da Unifap.

Por meio de linguagem de fácil entendimento e recursos tecnológicos como painéis, aparatos interativos, jogo e multimídias, são apresentadas informações sobre o tema. Além de diversas brincadeiras, uma equipe de mediadores está preparada para uma boa conversa com os visitantes, contribuindo para a redução da desinformação sobre vacinas.

A exposição traz assuntos como os marcos históricos sobre os imunizantes no Brasil e no mundo, a rede de saúde envolvida para que eles cheguem a todos os brasileiros, tipos de vacinas e o que são vírus e bactérias. Uma tela interativa também apresentará o Calendário de Vacinação dividido por faixa etária.

Uma atração que promete prender a atenção é a mesa interativa que mostra a jornada da vacina, da pesquisa à vacinação. Os visitantes poderão interagir com um mapa do Brasil que mostra exemplos de vacinas e sua cobertura vacinal identificando potenciais riscos por estado.

A exposição também proporcionará aos visitantes um jogo para combater uma pandemia. Tomando como referência a COVID-19, a exposição traz um jogo multimídia, no qual o êxito dos participantes dependerá da adoção de alguns procedimentos como: higienização das mãos, uso de máscara, isolamento social, testagem, vacinação. Para os mais curiosos serão disponibilizados QRCodes com mais informações sobre cada tema.

De 8 a 26 de agosto de 2023, no hall da nova Biblioteca do campus Marco Zero do Equador da Unifap (Rod. Josmar Chaves Pinto, km 02, bairro: Jardim Marco Zero, Macapá-AP).

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e sábado das 9h às 17h. Fechada aos domingos.

Entrada Gratuita

Agendamento de grupos acima de 10 pessoas e escolas por meio do e-mail coberturavacinal@bio.fiocruz.br.

Para mais informações, WhatsApp: (96) 93300-3716 ou acesse: https://prcv.org.br/noticia.

Texto: Assesp/Unifap e Fiocruz

Fotos: Gustavo Furtado (ICICT/Fiocruz)

