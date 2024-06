Escolas estaduais de Cutias e Itaubal recebem orientações para fortalecer gestão de recursos

Equipes do Governo do Amapá e técnicos do Programa “FNDE Chegando Junto” conduzem assistência educacional aos municípios.

Por: Marcio Bezerra

O Governo do Amapá realizou na terça-feira, 25, mais uma viagem ao interior do estado. Dessa vez, Cutias do Araguari e Itaubal receberam a visita técnica dos profissionais da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com orientações aos gestores escolares sobre os procedimentos corretos de prestação de contas, execução de obras e recebimento de recursos federais e governamentais.

Secretários municipais e diretores de escolas receberam uma assistência técnica detalhada, abordando os procedimentos necessários e obrigatórios para a prestação de contas, execução de obras e aquisição de recursos, visando à melhoria do aprendizado nas unidades educacionais.

A secretária municipal de Educação de Itaubal e presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Carla Cristina, falou da relevância da assistência que recebeu.

“É uma satisfação imensa receber a equipe do FNDE e, principalmente, as orientações necessárias para as prestações de contas e recebimento dos recursos dos programas federais, beneficiando nossas comunidades escolares. Receber a equipe do FNDE presencialmente no meu município, que é tão pequeno, é muito gratificante. Com o apoio da Seed e do nosso governador Clécio Luis, temos o suporte necessário para melhorar ainda mais a educação”, mencionou Carla.

O técnico do FNDE, Raul Machado, explicou o objetivo da visita e enfatizou sobre os recursos de transferências voluntárias e obrigatórias.

“Nosso objetivo em Cutias e Itaubal é trazer assistência técnica aos entes federados e aproximar o FNDE dessa grande distância que existe, devido à enorme dimensão continental do Brasil. Estamos viajando para esses municípios e estados, levando assistência, esclarecendo dúvidas dos programas e apresentando inovações. Levamos suporte na parte de engenharia, obras das escolas e transporte escolar, tanto do Programa Nacional de Apoio ao TransporteEscolar, quanto do ‘Caminho da Escola'”, explicou Machado.

“Os recursos de transferências obrigatórias são mais fáceis de acompanhar através dos sistemas disponibilizados. Já as transferências voluntárias dependem de solicitação e avaliação pelo FNDE. Estamos aqui para ajudar no crescimento e desenvolvimento da educação regional, trazendo também novidades em relação aos programas”, completou o técnico.

A visita às escolas de Cutias do Araguari e Itaubal foram marcadas pela troca de conhecimentos e pelo compromisso com a melhoria da educação local.

A presença das equipes do Governo do Amapá e do FNDE reforçou a importância de parcerias eficazes para garantir que os recursos cheguem de forma adequada, contribuindo para a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

FNDE Chegando Junto

Lançado no estado do Amapá, em 25 de março deste ano, o programa “FNDE Chegando Junto” visa ensinar aos gestores escolares as regras e a execução dos programas federais de Alimentação Escolar, Transporte, Livro Didático e Dinheiro Direto na Escola. Com essas capacitações, diretores e secretários terão um suporte maior para regularizar documentos e enviá-los para a análise da autarquia, resultando em mais recursos para as escolas.

