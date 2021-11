Semana Global de Empreendedorismo estimula capacitações aos moradores do Conjunto Habitacional Macapaba

Sebrae promove 20 oficinas gratuitas em gestão comercial para segmentos de alimentos, beleza, artesanato, marketing digital e negócios

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), inicia a Semana Global de Empreendedorismo com programação especial aos moradores do Conjunto Habitacional Macapaba. O objetivo, é desenvolver habilidades e competências que possibilitem a geração de novos negócios, bem como o aumento da renda familiar. As capacitações acontecem no período 8 a 13 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.





A gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Fernanda, ressalta que a instituição valoriza as atividades empreendedoras e pretende atender todos os conjuntos habitacionais de Macapá. “O Projeto Aqui Tem Sebrae, tem por estratégia promover atendimento descentralizado, levando orientação empresarial e capacitação empreendedora, para oportunidades de novos negócios. Visamos estimular ainda mais, o potencial empreendedor presente nos conjuntos habitacionais”, afirma a gerente da UAI/Sebrae/AP, Mayara Fernanda.

Oficinas

São ofertadas oficinas de enfeites natalinos; customização de camisas; elaboração de embalagens para presentes; confecção de brindes em feltro; maquiagem; design de sobrancelha; boas práticas de fabricação de alimentos; fabricação de salgados; fabricação de pizza com fermento natural; mídias digitais; precificação de produtos e serviços; como aumentar vendas; controle financeiro; atendimento ao cliente; como vender pelo Instagram e Facebook; como validar modelos de negócio; como fidelizar cliente; laboratório de ideias/ relações humanas; comunicação e marketing; e empreendedorismo digital e profissões do futuro.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, as oficinas foram pensadas e idealizadas para levar diferencial aos moradores do Macapaba. “As capacitações são uma grande oportunidade para a comunidade, pois acreditamos muito na força que o empreendedorismo tem de mudar vidas”, declara a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

SGE

A Semana Global do Empreendedorismo faz parte da lei 14.135/2021, sancionada em abril. A norma prevê a realização de atividades sobre o tema na terceira semana de novembro de cada ano.



Como objetivo principal, a lei desenvolve em todo o território nacional, palestras, debates, seminários e outros eventos e atividades, com vistas a fortalecer e a disseminar a cultura empreendedora no País.

Coordenação



As oficinas são presenciais e gratuitas e coordenadas pelo Sebrae/AP , com sua equipe técnica gerente da Unidade de Atendimento Individual (UAI), Mayara Fernanda; gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Denise Nunes; e gerente da Unidade de Administração e Finanças do Sebrae no Amapá (UAF), Inês Barbosa.

A abertura da Semana Global de Empreendedorismo para o Conjunto Habitacional Macapaba, ocorreu nesta segunda (8) e contou com a participação da assessora da diretoria técnica do Sebrae no Amapá, Isana Alencar, que na ocasião representa a diretoria técnica, Marciane Santo e gestora de projetos da UEE/Sebrae/AP, Cristiane Brito.

