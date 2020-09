WhatsApp vai permitir arquivar conversas permanentemente

O usuário poderá escolher se novas mensagens poderão trazer as conversas de volta à lista principal; recurso está sendo testado no Android

Nina Gattis



O WhatsApp está testando um de seus recursos mais esperados. Por enquanto chamado de “Modo Férias”, a parte da futura atualização permitirá que o usuário arquive conversas, tanto individuais quanto em grupo, permanentemente – ou até que queira trazê-las de volta à lista principal.

Já é possível arquivar conversas no WhatsApp, mas quem já utilizou esse recurso sabe que elas voltam ao menu geral quando alguém manda uma mensagem. Agora, os desenvolvedores do aplicativo estão tentando otimizar a plataforma.

Não é a primeira vez que a possível atualização aparece: o WhatsApp já testou o recurso em 2018 e o modificou em 2019, mas, desde então, não havia reaparecido. Até que, nesta quarta-feira (2), a versão beta mais recente do aplicativo no Android trouxe de volta a novidade, com novas mudanças.

