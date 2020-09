Saiba a importância do seguro agrícola de café

O seguro agrícola de café é apoiado pelo Mapa com auxílio financeiro da subvenção ao prêmio.

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) deve fornecer recursos como forma de incentivo à contratação da modalidade de seguro agrícola de café. Essa novidade chega para fortalecer o setor rural que tem obtido bons resultados em diversas áreas da economia, como o aumento do PIB Agrícola e o superávit na balança comercial. Tudo isso, possibilita que o trabalhador do campo investia ainda mais em sua cultura, adquirindo insumos, tratores john deere usados ou novos e mão de obra especializada.

Vale dizer que, para divulgar as condições gerais e as coberturas do seguro agrícola de café para produtores, cooperativas, entidades representativas e associações, o Mapa irá promover no dia 11 de setembro, às 15h, uma transmissão online como parte do projeto Monitor do Seguro Rural.



A previsão é que a videoconferência dure, pelo menos, duas horas. A comissão de seguro rural da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e as seguradoras credenciadas no programa do Mapa farão a apresentação dos produtos de seguro rural. Sendo assim, sabendo os detalhes dessa novidade, fica mais fácil para que o produtor rural organize suas finanças, seja na busca por tratores antigos à venda ou na contratação do seguro.

De acordo com o secretário de Política Agrícola, César Halum, o seguro agrícola de café é apoiado pelo Mapa com auxílio financeiro da subvenção ao prêmio. “Há um grande potencial para crescimento da área segurada de café no país e estamos estudando melhorias nas regras do programa para popularizar o seguro entre os cafeicultores”, comenta. No ano passado o seguro de café no Brasil contou com a oferta de seis seguradoras. Nesse cenário, ao todo, foram contratadas 2.834 apólices em 72 mil hectares com capital segurado de R$ 667 milhões, com destaque para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, seguidos por Paraná e Bahia.

O presidente da Comissão Nacional do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Breno Mesquita, afirma que “este é um novo momento de diálogo entre cafeicultores e seguradoras para melhorar o seguro e dar mais segurança e estabilidade na renda da atividade, que têm riscos climáticos e de preços significativos”. Para participar da transmissão online e conferir as condições do seguro, basta acessar a plataforma Teams no dia e horário indicados acima.

Safra 2020/2021 de café no Brasil

As pesquisas para obter informações sobre a safra de café nos nove principais estados produtores no país já foram retomadas. Isso significa que Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão recolhendo dados para compor o segundo levantamento da safra brasileira de café para o ano 2020/2021. Essas informações vão ser apresentadas pela Companhia no próximo dia 22 de setembro.

De modo geral, fazem parte dessas informações dados das lavouras de café arábica e conilon, sobre a área em produção e em formação, a produtividade, o percentual de colheita e o parque cafeeiro. Além disso, é coletado registros sobre as atividades qualitativas das lavouras e do produto colhido e beneficiado, e ainda o impacto das condições climáticas na cultura.

É importante destacar que no primeiro levantamento da safra do café 2020/2021, divulgado no dia 16 de janeiro deste ano, as perspectivas da produção eram positivas, seguindo as outras estimativas do setor agrícola. Na ocasião, a projeção foi de um aumento entre 15,9% e 25,8% no volume de café produzido em relação à temporada passada. Estavam previstas de 57,2 milhões a 62 milhões de sacas de café e a área cultivada chegaria a cerca de 2 milhões de hectares, o que representa um acréscimo de 4% em relação a 2019.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...