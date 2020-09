Prefeitura de Macapá oferece serviço de ultrassonografia em UBS’s

A Prefeitura de Macapá oferta ultrassonografia obstétrica, transvaginal e abdômen total em Unidades Básicas de Saúde do município. O serviço gratuito é feito mediante agendamento por telefone, nas seguintes UBS’s: Congós, Perpétuo Socorro e Novo Horizonte.

O aparelho de ultrassom é usado principalmente em gestantes como parte do pré-natal ou no rastreamento de males em recém-nascidos, além de servir como primeira avaliação do estado de órgãos internos, como o fígado e os rins. Nas mulheres, o ultrassom transvaginal analisa o útero, ovários e colo uterino.

Dona Angélica Silva, mãe de primeira viagem, aos 22 anos, precisou do serviço e foi atendida na UBS do Perpétuo Socorro. Para ela, o serviço ocorreu em um momento muito especial. “Eu já estou fazendo meu acompanhamento pela unidade e fiquei feliz em saber que o Município possui esse serviço. Só tenho elogios à equipe. Hoje, descobri o sexo do bebê, é menino. Fiquei muito emocionada e feliz por esse momento”, disse.

De acordo com a subsecretária de Assistência à Saúde de Macapá, Tânia Vilhena, os aparelhos usados nas UBS’s são essenciais para as gestantes, especialmente nos meses iniciais da gravidez. “A partir dessa avaliação médica por meio da ultrassonografia, pode ser identificada má formação do feto durante a gestação, possibilitando a investigação da presença de líquidos, alterações na estrutura, altura e composição de órgãos e tecidos”, explicou.

O agendamento do serviço de ultrassonografia ocorre exclusivamente por telefone, mediante encaminhamento médico, pelos números: 98802 1185 – UBS Congós; 98813 3482 / 98813 3485 – UBS Novo Horizonte; 98801 7401 – UBS Perpétuo Socorro.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

