Creches municipais de Macapá ofertam mais de 470 vagas em 2022; veja editais

A Prefeitura de Macapá lança nesta segunda-feira (31), dois editais com regras para matrículas no maternal II, III, IV e 1º período da pré-escola em unidades de ensino do município. Ao todo são 473 vagas disponíveis em nove unidades escolares, para estudantes de 1 a 4 anos de idade. A coordenação dos trabalhos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Sete creches e uma Escola Municipal de Educação Infantil ofertam 384 vagas e terão seus processos de solicitação de matrícula unificados na modalidade on-line. Esse procedimento ficará disponível de 7 a 13 de fevereiro, no link https://bit.ly/matricula_semed

De acordo com a Semed, essa etapa não garante a vaga mas habilita os candidatos ao processo de classificação, que utiliza critérios sociais definidos em conjunto com o Ministério Público do Amapá (MP/AP).

A segunda etapa é voltada apenas para os classificados e será realizada de forma presencial, nas unidades participantes do certame. Esta etapa consiste na entrega da documentação e comprovação dos critérios sociais, no período de 21 a 25 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

As instituições são: Raimunda Santana, Tio Markel dos Santos Leite, Wanderleia da Cruz, Professora Patrícia Cordeiro Ferreira Chucre, Ecocreche Tio João, Sérgio da Costa Coutinho, Tia Chiquinha e a Emei Ana Cristina Ramos Brito.

Macapaba

A Creche Eliana Martins Azevedo dispõe de vagas específicas para os moradores do Conjunto Habitacional Macapaba e atenderá presencialmente, em todas as etapas. São 89 vagas disponíveis. Nesta unidade, a fase de solicitação de matrícula ocorrerá de 07 a 11 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. Já a fase de confirmação, para os estudantes classificados, será de 21 a 25 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Dúvidas e Denúncias

O atendimento é exclusivo pelo WhatsApp, através do número (96) 98113-6723. A Ouvidoria também disponibiliza um número de WhatsApp para denúncias: (96) 98801-9732. O atendimento em ambos os meios será realizado de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, enquanto o processo de matrícula estiver em andamento.

Saiba a idade adequada para cada nível de ensino:



Maternal II: 1 ano completo até o dia 31 de março de 2022

Maternal III: 2 anos completos até o dia 31 de março de 2022

Maternal IV: 3 anos completos até o dia 31 de março de 2022

1º período da pré-escola: 4 anos completos até o dia 31 de março de 2022

Vagas disponíveis



Creche Raimunda Santana

São 38 vagas em regime parcial para turmas de maternal IV. Destas, 36 são para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

Creche Wanderléia Cruz

Oferta 64 vagas em regime parcial para turmas de maternal III e IV. Destas, 24 são para maternal III, sendo 22 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência. As outras 40 vagas são para maternal IV, sendo 36 para ampla concorrência e 04 para crianças com deficiência.

Creche Tio Markel

Dispõe de 38 vagas em regime parcial para turmas de maternal IV. Destas, 36 são para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

Creche Professora Patrícia Cordeiro Ferreira Chucre

São 50 vagas em regime parcial para turmas de maternal III e IV. Destas, 38 são para maternal III, sendo 36 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência. 12 vagas são para maternal IV, sendo 10 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

Creche Tio João Marques

Oferece 66 vagas em regime parcial para turmas de maternal III e IV. Destas, 44 são para maternal III, sendo 40 para ampla concorrência e 04 para crianças com deficiência. 22 vagas são para maternal IV, sendo 20 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

Creche Tia Chiquinha

Dispõe de 30 vagas em regime integral para turmas de maternal II e IV. Destas, 12 são para maternal II, sendo 10 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência. 18 são para maternal IV, sendo 16 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

Creche Sérgio Coutinho

Oferta 24 vagas em regime parcial para turmas de maternal III, sendo 22 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência.

EMEI Ana Cristina Ramos Brito

São 74 vagas em regime parcial para turmas de maternal IV. Destas 70 são para ampla concorrência e 04 para crianças com deficiência.

Creche Eliana Martins Azevedo

Oferece 89 vagas em regime parcial para turmas de maternal II, III e IV, assim como uma turma do 1º período da pré-escola. Destas, 40 são para maternal II, sendo 36 para ampla concorrência e 04 para crianças com deficiência. 18 são para maternal III, sendo 16 para ampla concorrência e 02 para crianças com deficiência. 14 são para maternal IV, sendo 13 para ampla concorrência e 01 para criança com deficiência. O 1º período da pré-escola dispõe de 17 vagas, sendo 16 para ampla concorrência e 01 para crianças com deficiência.

Lázaro Gaya Secretaria Municipal de Educação

