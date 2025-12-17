Performance “Ciranda das Matintas” reúne escritoras no Parque do Solstício, em Calçoene

Ação cultural integra o projeto Equinócio das Matintas, contemplado pela PNAB, e promove ocupação artística, sarau literário e doação de livros à comunidade

Escritoras amapaenses realizam, no próximo dia 19 de dezembro, às 17h, a performance “Ciranda das Matintas”, no Parque do Solstício, conhecido como o Stonehenge da Amazônia, no município de Calçoene. A ação marca a culminância do projeto Equinócio das Matintas, idealizado a partir do Projeto Ciranda das Matintas e contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal e gestão da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP).

De acordo com a escritora Leacide Moura, uma das coordenadoras da Ciranda, o projeto tem como objetivo promover a ocupação artística do Parque do Solstício, desenvolvendo uma intervenção cultural com a participação de escritoras amapaenses, incluindo moradoras de Calçoene, além de doar obras literárias e divulgar a ação em redes sociais e plataformas digitais, por meio de uma produção em vídeo-arte.

As atividades começaram a ser desenvolvidas em fevereiro de 2025, com o agendamento da visita técnica ao local, seguindo com ensaios, organização e articulação de parcerias ao longo do ano. Além de Leacide, a culminância da ação, acontece sob a coordenação de Cricilma Ferreira, Iramel Lima, Jaciara Martins e Marília Shybaima, e colaboração de Dorinha Prego, Cristina Tracaioly e da equipe de filmagem da Macondo Produções, formada por Maurício Silva, Marcos Silva, Luany Ferreira e Celeste Ferreira.

Cerca de 70 escritoras do Estado do Amapá participam do projeto, sendo que 40 delas estarão representadas por suas obras no Varal Literário, que será exposto durante a intervenção artística. O material também servirá de base para recitais livres ao longo do Sarau Equinócio das Matintas e, posteriormente, dará origem a uma Antologia Feminina, promovida pela Feira das Mulheres Escritora do Amapá – FEMEA.

Antecedendo a Ciranda, ocorrerá o Sarau, a partir das 14h, na área da Igreja Nossa Senhora da Conceição, e contará com uma programação diversificada, incluindo o Cortejo das Matintas e recitais com as escritoras Negra Áurea, Luany Ferreira, Mary Paes, Lu de Oliveira, Amanda Moura, Luh Gomes, Cecília Lobo, entre outras autoras de Macapá e Calçoene.

Durante a programação, serão doadas cerca de 50 obras infantojuvenis, entre poemas e contos, para quatro escolas do município, 20 dessas obras, são de autoras mulheres do Amapá. Também serão distribuídos aproximadamente 80 livros de temas diversos ao público presente. As escolas contempladas são: Escola Municipal Lobo D’Almada, Escola Municipal Comecinho de Vida, Escola Municipal Nelma Sueli Barata e Centro Educacional Infantil Sementinha.

Todo o material produzido durante as apresentações em Calçoene, será disponibilizado ao público a partir do dia 2 de janeiro, no formato de vídeo-arte, com o objetivo de contribuir para a divulgação do Parque do Solstício como patrimônio do povo amapaense.

O projeto conta também com apoio de diversas entidades em Calçoene e Macapá, entre elas o SINSEPEAP – Calçoene, as Secretarias Municipais de Educação e Cultura, o Grupo de Artesanato São José, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, escolas municipais e estaduais, além da comunidade local. Na capital, apoiam a iniciativa o Movimento Mulherio das Letras, a FEMEA, escritores independentes e o SINSEPEAP, que subsidiou espaços para reuniões, fortalecendo a realização da ação cultural, e Mary Paes – Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Serviço

Ciranda das Matintas no Parque do Solstício, em Calçoene

Data: 19 de dezembro

Hora: Sarau: 14h – Ciranda: 17h

Local: Parque do Solstício, Calçoene/AP

Fotos: Arquivo Mulherio das Letras Amapá – Matinta Perera

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

