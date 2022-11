Reajuste nas tarifas de ônibus intermunicipais passa a valer nesta quinta; veja valores

Trecho Macapa-Santana terá aumentos anuais a partir de março de 2023.

As tarifas de ônibus para o interior do Amapá sofreram aumento de 11% após uma decisão da 3ª Vara Cível de Fazenda Pública. A medida, que passa a valer a partir desta quinta-feira (17), foi tomada após uma audiência entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setap) e a Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap).

O calendário tarifário é utilizado pelas empresas que atuam em municípios de todo o estado e indicam os valores de passagens para cidades, vilas e localidades ao longo das rodovias federais e estaduais.

O diretor de transportes da Setrap, Enivaldo Dantas, descreveu como o reajuste, que já havia sido aplicado na área metropolitana em outubro, foi ampliado para os outros municípios.

“Aas empresas entraram na Justiça pleiteando o aumento e a partir desse momento criaram uma barreira para que a Setrap pudesse aumentar as tarifas. No início de outubro tivemos uma reunião e o juiz decidiu dar uma tutela antecipada para a região metropolitana. Semana passada tivemos uma segunda audiência onde o juiz determinou que os 11% eram pra contemplar todas as empresas que operam no sistema intermunicipal”, disse o diretor.

Na linha interurbana entre Macapá e Santana, o valor que passou a ser de R$ 4 em outubro será novamente reajustado para R$ 5 a partir de 1º março de 2023. Para este trecho, o reajuste será realizado anualmente no mesmo período do ano, conforme foi decidido pela Justiça.

Nesta quarta-feira (16), o Setrap divulgou a nova tabela com os preços a serem praticados pelas empresas de ônibus.

Veja os novos valores das linhas:

Macapá – Oiapoque

· Macapá – Porto Grande: R$ 27

· Macapá – Ferreira Gomes: R$ 34

· Macapá – Tartarugalzinho: R$ 55

· Macapá – Amapá: R$ 72

· Macapá – Calçoene: R$ 94

· Macapá – Carnôt: R$ 105

· Macapá – Oiapoque: R$ 150

Macapá – Laranjal do Jari

· Macapá – Maruanum: R$ 10

· Macapá – Ponte do Vila Nova: R$ 21

· Macapá – Ponte do Maraca: R$ 32

· Macapá – Santa Clara: R$ 42

· Macapá – Marinho: R$ 52

· Macapá – Martins: R$ 55

· Macapá – Laranjal do Jari: R$ 72

Macapá – Cutias (AP-070)

· Macapá – Ressaca: R$ 8

· Macapá – Santo Antônio: R$ 10

· Macapá – Areia Branca: R$ 19

· Macapá – Sao Joaquim do Pacui: R$ 23

· Macapá – Cutias do Araguari: R$ 31

Santana – Serra do Navio (BR-210)

· Santana – Porto Grande: R$ 33

· Santana – Cupixi: R$ 41

· Santana – Pedra Branca do Amapari: R$ 55

· Santana – Serra do Navio: R$ 60

· Santana – Colônia: R$ 63

Fonte: Por g1 AP — Macapá

