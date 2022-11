Formando e educando pequenos: soft skills e sua importância para crianças autistas

Livro traz dicas sobre como desenvolver as habilidades humanas nas crianças

O que é necessário para desenvolver potenciais habilidades durante a infância? O que é possível fazer para deixar filhos melhores para o mundo? Essas e outras perguntas levam a reflexões sobre habilidades humanas e comportamentais fundamentais para vivermos no ambiente complexo que é a sociedade. Essas habilidades, chamadas de soft skills, têm sido cada vez mais debatidas e pesquisadas para uma melhor compreensão sobre como elas atuam na vida emocional do ser humano.

O livro “Soft Skills Kids: Como Desenvolver as Habilidades Humanas Nas Crianças Para Que Se Tornem Adultos Bem-Sucedidos”, com coordenação editorial de Lucedile Antunes e Beatriz Montenegro, lançado pela Literare Books, traz diversos autores que falam sobre caminhos para lidar com as experiências do dia a dia. Com uma linguagem prática, traz histórias do cotidiano infantil e orientações valiosas de como desenvolver as soft skills nas crianças para termos adultos mais bem-sucedidos.

Entre os assuntos abordados na obra, estão temas que também se conectam ao dia a dia de crianças com o Transtorno do Espectro Autista. A supervisora em fonoaudiologia da clínica multidisciplinar Genial Care, Ana Luiza Morrone Gebara, trata de um tema crucial: a escuta ativa e a compaixão em ambientes sociais. “Busco compartilhar o que aprendi ao longo da minha jornada profissional e pessoal com crianças dentro do desenvolvimento típico, com crianças dentro do espectro autista e com suas respectivas famílias. É sobre respeito, educação e empatia, pois pais empáticos tendem a ter filhos empáticos também”, explica a especialista.

A fonoaudióloga Kamilly Guedes, também da Genial Care, traz um capítulo sobre trabalho em equipe e respeito em ambientes familiares. “Compartilho no livro reflexões sobre encorajar famílias a trabalharem em equipe, de modo que o respeito seja um grande pilar dessa aprendizagem. Pais de crianças autistas encontram desafios diários, e é possível lidar com todos esses desafios em conjunto, para o bem-estar de toda a família”, ressalta. Segundo pesquisa da Genial Care, 57% dos cuidadores de crianças com autismo sentem dificuldade em saber como lidar com comportamentos desafiadores.

Entre os temas abordados pela obra, em relação a ambientes de aprendizagem, familiares e sociais, estão:

• Organização, planejamento e flexibilidade

• Equilíbrio, coragem e integridade

• Autoconfiança e gratidão

• Resolução de problemas e criatividade

• Inteligência emocional e comunicação

• Resiliência, aprendizado e empatia

• Colaboração e cooperação

• Escuta ativa e compaixão

• Trabalho em equipe e respeito

• Responsabilidade e atitude positiva

• Autenticidade e escuta

Soft Skills Kids: como desenvolver as habilidades humanas nas crianças para se tornarem adultos bem-sucedidos

Editora: ‎ Literare Books International; 1ª edição

Idioma: ‎ Português

Capa comum: ‎ 375 páginas

Genial Care

Genial Care, clínica multidisciplinar de cuidado e evolução de crianças autistas e suas famílias, conecta tecnologia e embasamento científico às pessoas. A startup tem o compromisso de criar ferramentas para ajudar no desenvolvimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e capacitar e apoiar pessoas cuidadoras nessa jornada. Atualmente, conta com mais de 100 colaboradores dispostos a transformar a vida das famílias que convivem com autismo no Brasil.

