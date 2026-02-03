Partiu IF oferta bolsas de R$ 200 para alunos do ensino fundamental

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) abriu processo seletivo simplificado para o programa Partiu IF 2026.1, destinado a estudantes que estejam regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública. Os selecionados vão frequentar aulas de cursos nos campi do Ifap, recebendo bolsa mensal de R$ 200, durante oito meses, a fim de se preparar para o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição. As inscrições serão exclusivamente online podem ser realizadas de 6 a 20 de fevereiro no link https://processoseletivo.ifap.edu.br/ps.

A Pró-Reitoria de Extensão (Proext) publicou o Edital Proext/Ifap nº 02/2026 com as regras do processo seletivo para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Partiu IF. São ofertadas 240 vagas para os seis campi da instituição – Laranjal do Jari (40), Macapá (40), Oiapoque (40), Porto Grande (40),Pedra Branca (40) e Santana (40) -, onde os estudantes selecionados irão frequentar aulas, presencialmente, durante oito meses, no contraturno das aulas do ensino fundamental.

Os cursos são compostos com aprendizagens essenciais, especialmente em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, preparando os bolsistas do Partiu IF para ingressar e permanecer no ensino médio da Rede Federal.

Os critérios de seleção são que sejam estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública, com idade regular, e pertençam a grupos prioritários, com maior histórico de vulnerabilidade social e do público-alvo da Lei nº12.711 de 2012: estar cursando integralmente o ensino fundamental em escola da Rede Pública; oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo per capita; auto declarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas; e pessoa com deficiência.

A seleção dos estudantes ocorrerá em duas etapas: análise documental e sorteio eletrônico. Os candidatos autodeclarados Pretos ou Pardos passarão por banca de Heteroidentificação.

Cronograma

Período das Inscrições 6 a 20/2 Resultado provisório da análise documental e banca de heteroidentificação 2/3 Prazo para entrada dos recursos contra o resultado provisório e envio de documentação complementar 2 a 4/3 Resultado dos Recursos 9/3 Resultado final da análise documental e banca de heteroidentificação 9/3 Convocação para o sorteio 10/3 Sorteio e publicação do resultado do sorteio 12/3 Início das aulas 23/3

Sobre o programa Partiu IF

O Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Partiu IF é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), implementada a partir de 2024. propõe-se a promover a inclusão educacional de jovens provenientes de escolas públicas, com ênfase em grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Destinado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas e que pertençam ao público alvo da Lei nº 12.711/2012. Esta iniciativa busca combater desigualdades educacionais, ampliando o acesso à educação de qualidade e promovendo a inclusão social. A proposta é preparar os alunos para os processos seletivos das instituições da Rede Federal, que ocorrem por meio de prova ou de análise do histórico escolar do ensino fundamental, como é o caso do Ifap.

