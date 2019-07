Promotoria de Vitória do Jari realiza vistoria em Unidade Básica de Saúde do município

Com o intuito de assegurar um melhor atendimento à população, a titular da Promotoria de Justiça de Vitória do Jari, promotora de Justiça Thaysa Assum, fez uma inspeção, na semana passada, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Beira Rio, a maior do município. Na ocasião, a promotora do Ministério Público do Amapá (MP-AP) foi acompanhada pela diretora da UBS, Valmerice Araújo.

Durante a visita, a promotora de Justiça detectou que a unidade de saúde precisa de melhorias e constatou a regularidade nos serviços prestados pela UBS, como: atendimento médico com o profissional clínico-geral, o qual atende demandas diariamente durante o turno da manhã e da tarde, respectivamente, das 8h às 12h e 14 às 18h. Neste período, são atendidas, cerca de 40 (quarenta pessoas); e que possui medicamentos essenciais para usuários da atenção básica.

Entretanto, alguns exames de rotina, como hemograma e dosagem dos níveis de colesterol total e fracionais, triglicerídeos, glicemia, exame citopatológico (Papanicolau), que é o exame preventivo de câncer de colo no útero, foram levantados para apuração da ausência de realização pela UBS, bem como a existência de atendimento pediátrico apenas uma vez por mês.

“Estamos realizando algumas inspeções em prédios do município para apurar as estruturas, atendimentos e anseios por parte da população. Vistoriamos delegacia, unidade mista de saúde, escola e agora a UBS. O intuito é garantir para a população o atendimento dos serviços básicos, como segurança, educação e saúde”, frisou Thaysa Assum.

Luanderson Guimarães

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

