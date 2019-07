O Boticário reinaugura loja em Oiapoque

Do Oiapoque ao Chuí, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros continua inovando e levando lojas mais modernas e interativas a seus clientes. O município de Oiapoque recebe este novo conceito em lojas da O Boticário. O Grupo Alvorar, franqueado da marca no Amapá, fará a reinauguração de sua loja neste domingo, 21, a partir das 8h.

A unidade, aberta em janeiro de 2013 no município, foi totalmente remodelada e ficou mais ampla, valorizando a exposição e experimentação dos produtos. Os displays de maquiagens têm mais destaque, permitindo aos clientes mais conforto para conhecer os produtos Make B e Intense.

Atualmente, o Grupo Alvorar possui 16 lojas da franquia O Boticário, distribuídas no estado do Amapá e alguns municípios do Pará. “Esta unidade no município de Oiapoque é estratégica para nós, por ser a primeira de uma rede de perfumaria implantada na fronteira com uma comunidade europeia. Além de ser uma retribuição aos nossos clientes no município”, explicou o diretor do Grupo Alvorar, Mateus Silva.

Sobre O Boticário

Hoje, em todo o Brasil, a marca O Boticário é a maior rede franqueada de cosméticos, com 3.710 pontos de vendas em cerca de 1.750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 1.100 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

