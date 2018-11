Sofisticação e brilho inspiram a nova linha Make B. Diamond, do Boticário

Tendência de beleza, a maquiagem ultra shine traz um toque a mais de elegância, com produtos multifuncionais

Cada vez mais empoderada, a mulher brasileira tem observado, também na maquiagem, um poder incrível de autoafirmação. Seja numa pegada mais leve no estilo ‘acordei assim’ ou com um supermake, o #nãoprecisomasquero tem ganhado cada vez mais espaço. “A consumidora escolhe quando e como quer estar maquiada. É provável que numa festa à noite ela queira ter um olho mais carregado, mas temos notado uma propensão cada vez maior na leveza e delicadeza de uma maquiagem mais natural – e o efeito queridinho do momento é a inserção do brilho nessa produção”, afirma o maquiador da marca, Sadi Consati.

O Boticário, de olho nas tendências no mundo da beleza, traz o brilho dos diamantes para compor o portfólio de Make B. Pensados exatamente para quem quer uma pele viçosa e com aparência saudável – à lá Alice Ferraz, Camila Coelho, Helena Lunardelli e Silvia Braz – Make B. Diamond apresenta sete produtos com cores suaves e sofisticadas, com fórmula inovadora e multifuncional.

A Sombra Diamond Multiefeitos, por exemplo, pode ser usada como sombra, batom, iluminador ou blush. Sua aplicação com o pincel para pigmentos, também lançamento da marca, garante o máximo do efeito ultra brilho. Já o Diamond Batom Líquido pode ser usado também como blush e iluminador e o Diamond Pó Multifuncional também funciona como iluminador, blush e bronzer.

O segredinho de todos eles são as micropartículas de pérolas que fazem parte da fórmula. Elas são as grandes responsáveis por refletir a luz, proporcionando um poderoso brilho multidimensional em um make totalmente glow. Com alta pigmentação, textura confortável e fácil de aplicar, o efeito ultra shine é ideal para looks mais elaborados em poucos minutos, podendo ser usados de dia ou de noite. A versatilidade dos produtos também garante a otimização do espaço no estojo de maquiagem.

Os produtos já estão à venda nas lojas do Boticário, e-commerce e revendedoras.

Serviço:

SOMBRA MULTIEFEITO DIAMOND

Preço Regular: R$ 54,90

Preço de Lançamento: R$43,90

Cor: Fancy (fundo transparente), Glamour (marrom) e Radiance (acobreada).

• Efeito ultra brilho;

• Uso multifunctional: olhos, boca e rosto. Pode ser utilizada como batom, sombra, iluminador ou blush;

• Alta durabilidade, não transfere e resiste à água e ao suor.

BATOM LÍQUIDO DIAMOND

Preço regular: R$ 44,90

Preço de lançamento: R$35,90

Cor: Luxury (laranja), Fantasy (marrom) e Platinum (avermelhado).

• Efeito ultra brilho com acabamento matte;

• Uso multifunctional: boca e rosto. Pode ser utilizada como sombra, iluminador ou blush;

• Pigmentação intensa em apenas uma aplicação deixando cobertura uniforme

• Alta durabilidade porém fácil de remover;

• Aplicação suave e cremosa.

PÓ MULTIEFEITO DIAMOND

Preço regular: R$79,90

Preço de lançamento: R$63,90

• Efeito iluminado por 6hrs;

• Fácil de aplicar garantindo uma pele com aparência natural e saudável;

• Textura ultrafina e confortável na pele;

• Acabamento de brilho perolado.

PINCEL P/ PIGMENTO

Preço: R$20,90

• Ponta de silicone perfeita para segurar o pigmento em pó, garantindo a máxima da aplicação;