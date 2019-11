Desperte a Diva que existe em você com a nova fragrância do Boticário

Qual a definição de diva? Pode ser (1) Divindade feminina; Deusa. (2) Mulher da qual alguém fez sua musa inspiradora. (3) Mulher de grande beleza. Ou ainda, simplesmente (4) Você! Esse conceito inspirou O Boticário para criar sua nova fragrância Glamour Diva. Ela traz a combinação de um buquê floral com notas de cereja turca, baunilha e o calor do sândalo. A novidade já está disponível no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras da marca.

A cereja da Turquia – o maior e melhor produtor da fruta no mundo – traz uma nota adocicada e aditiva. Combinada com um buquê floral que traz a combinação de flores como Laranjeira, Neroli, Peônia, entre outras, o lançamento revela uma fragrância sofisticada e vibrante, que complementa a linha Glamour. Para trazer ainda mais glamour, a embalagem do perfume remete a um lindo vestido vermelho – peça clássica das divas.

Além do novo perfume que vai despertar a diva que existe em cada

mulher, o batom Make. B Glamour Diva completa o look. Com textura mate com alta cobertura, ele chega em um vermelho vibrante e exclusivo.

BOTI RECICLA

Quando a sua fragrância acabar, você pode colaborar com o maior programa de logística reversa do país: o Boti Recicla. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo e destinar para a reciclagem correta dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País.(repetido) Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos.

Serviço:

Topo: Bergamota, Neroli, Laranja amarga, Amora

Corpo: Cereja, Flor de Laranjeira, Peônia, Jasmim, Gardênia

Fundo: Amêndoa, Vanilla, Patchouli, Âmbar, Sândalo

Preço: R$134,90

Make B. Batom Mate Glamour Diva

Preço: R$46,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

