Ação O Boticário em Macapá ilustra sua história de amor

O público também poderá conferir os primeiros perfumes produzidos com inteligência artificial

Que tal presentear quem você mais ama com um presente único e eternizar esse momento? A marca de beleza mais amada pelos brasileiros lança no mês dos namorados as primeiras fragrâncias do mundo desenvolvidas com a ajuda de inteligência artificial: Egeo ON You e Egeo ON Me.

As duas versões do Egeo ON foram desenvolvidas para jovens que não têm medo da mudança. Inspirado nessa busca, foi usado um sistema de inteligência artificial que cruzou milhões de fórmulas e matérias-primas para identificar padrões e novas combinações.

Para dar ainda mais protagonismo ao amor e continuar criando memórias afetivas dentre o público, a franquia do Boticário em Macapá realiza uma ação especial de Dia dos Namorados “Sua história de amor ilustrada”, que acontecerá na loja localizada na Rua General Rondon, 1503, bairro Central neste sábado (8) às 10h.

Na compra de qualquer produto da linha de perfumaria da loja em que será realizada a ação, o cliente ganhará uma ilustração exclusiva produzida pelo artista amapaense Ronaldo Rony, que trabalha com humor gráfico há mais de 40 anos e possui inúmeras publicações já realizadas.

Serviço

“Sua história de amor ilustrada” O Boticário

Local: Rua General Rondon, 1503 – Centro

Hora: 10h