O Boticário tem perfumaria feminina, masculina, maquiagem e cuidados pessoais com até 30% de desconto

Clássicos da marca como Nativa Spa, Malbec e Make B. são alguns dos mais de 250 produtos em promoção

Chegou o motivo que faltava para garantir o produto preferido, repor o queridinho e aproveitar as promoções imperdíveis do Boticário para o mês de setembro. Mais de 250 produtos da marca estarão com descontos de até 30% entre os dias 03 a 23 de setembro (ou até enquanto durarem os estoques). A promoção inclui itens de perfumaria feminina e masculina, além de cuidados pessoais e maquiagem para compras nas lojas físicas da região Norte e Nordeste do Brasil, além dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, revendedoras e pelo e-commerce.

Entre os itens da promoção estão clássicos como Malbec, New Acqua Fresca e os splashes da linha Nativa SPA. E para aproveitar ainda mais os descontos, Make B. e Intense também estão em promoção com itens de cuidados faciais, colônias e o lançamento de Intense – a base mate Superfix – também entra promocionada. Outras ofertas são os cremes acetinados, e as fragrâncias de Boticollection, Dream, Arbo e Insensatez.

Serviço:

Malbec Des. Colônia, 100ml

Preço: R$ 116,90

• Fragrância que mescla a sofisticação dos vinhos e a elegância do bouquet de notas vinis;

• Ingrediente especial: álcool vínico.

Floratta L’amore Des. Colônia, 75ml

Preço N/NE: R$ 67,90

Demais estados: R$ 75,90

• Fragrância fresca e alegre que combina um lado floral envolvente com o toque cítrico, doce e licoroso do exclusivo Acorde Limoncello.

Floratta Amor de Lavanda Des. Colônia, 75ml

Preço: R$ 67,90

• Fragrância que traz o frescor da lavanda com o calor da baunilha;

• Aroma floral de lavanda perfeito para mulheres espontâneas.

Nativa Spa Body Splash Verbena, 200ml

Preço: R$ 43,90

• Pele hidratada durante todo o dia com umaperfumaçãoúnica, explosiva e refrescante;

• Pirâmide olfativa: Cítrica; Floral Verde;

Make B Urban Ballet Des. Colônia, 70ml

Preço: R$ 97,90

• Fragrância criada a partir do toque das flores transparentes combinado com o acorde de Tulipa Negra;

• Família Olfativa: floral amadeirado.

Intense Des. Colônia, 70ml

Preço: R$ 62,90

• Fragrância feminina, descontraída e jovem;

• Combina a delicadeza de flores brancas com a sutileza de framboesas silvestres.

Anni Des. Colônia BotiCollection, 100ml

Preço N/NE: R$ 52,90

Demais estados: R$ 59,90

• Combinação de notas de um buquê de flores com notas frutais;

• Revela doçura e delicadeza.

Splah Dream O Boticário Desodorante Colônia – Amor no Ar, 200ml

Preço: R$ 47,90

• Fragrância floral amadeirada que é delicada e romântica;

• Embalagem lúdica e rosa.

Arbo Des. Colônia, 100ml

Preço N/NE: R$ 71,90

Demais estados: R$ 79,90

• Fragrância que combina o frescor da menta com notas verdes e sândalo;

• Para homens aventureiros e despojados.

Insensatez Des. Colônia, 100ml

Preço: R$ 62,90

• Traz em sua fragrância a delicadeza das flores com a intensidade da madeira e o frescor das notas cítricas;

• Fragrância sem gênero, unissex;