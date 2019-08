Conferência no Tocantins chama a atenção para a saúde do homem durante pré-natal da parceira

A participação do pai da criança no acompanhamento da gestante e o incentivo para que ele cuide da própria saúde serão discutidos em uma web conferência no Tocantins nesta quinta-feira (22).

O evento, que tem como tema “Paternidade e Cuidado”, é direcionado a técnicos de saúde dos 139 municípios do estado.

A ideia é estimular as unidades básicas de saúde a adotarem a estratégia “Pré-Natal do Parceiro”, lançada em 2017 pelo Ministério da Saúde.

Trata-se de uma política pública de saúde que quer aproveitar a presença do companheiro nas consultas periódicas da parceira grávida para ofertar a ele serviços de saúde. É o que explica o técnico da Secretaria de Estado da Saúde, Tárley Abdalla.

Segundo Tárley, existe a preocupação com o aumento dos casos de sífilis entre os homens e as gestantes. Por isso, durante as consultas pré-natal os testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis estão sendo intensificados.

Neste ano, o Tocantins registrou 338 casos de sífilis em gestantes, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Em 2018, foram 723 no total.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...