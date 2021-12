Casos de covid-19 aumentam 52% no Amapá e programações de Réveillon são canceladas

Novo decreto do Governo do Estado também traz medidas como redução da taxa de ocupação de público para 50% em eventos corporativos, sociais, técnicos e científicos.

Por: Andreza Teixeira .Colaboradores: Karina Pacheco

O Governo do Amapá e as prefeituras do Estado definiram, nesta segunda-feira, 6, o cancelamento dos festejos de Réveillon 2022 promovidos pelo Estado e municípios. A decisão foi tomada com base no Relatório Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que aponta um aumento de 52% nos casos de covid-19 nas duas últimas semanas.



Além das medidas pactuadas, o governo, em conjunto com as prefeituras, realizará uma grande ofensiva de vacinação contra a covid-19. O planejamento prevê campanhas de imunização volante em áreas de grande circulação, como shoppings; vacinação de casa em casa; vacinação noturna e aos finais de semana; exigência de esquema vacinal para grandes eventos; além de imunização em áreas quilombolas, ribeirinhas e indígenas.



No Amapá, a população vacinável é de 569.316 pessoas. Deste total, até o momento, 88,70% receberam a primeira dose da vacina; e 60,18% foram imunizadas com a 2ª dose, 3ª dose e dose única.



Novo Decreto

O Decreto Nº 4559 também estabelece a redução de 80% para 50% da taxa de ocupação de público nos eventos corporativos, sociais, técnicos e científicos no período de 7 a 20 de dezembro. Também ficou definido que o acesso de pessoas a boates e shows está condicionado à apresentação da Carteira Nacional de Vacinação, disponível no aplicativo Conecta SUS, que ateste a imunização com as duas doses da vacina.

O grupo também avaliou que os próximos índices epidemiológicos vão definir a realização dos festejos do Carnaval, previstos para fevereiro de 2022 – em caso de agravamento da pandemia, eles podem ser adiados.

Aumento de casos

De acordo com o relatório do Coesp, foram diagnosticados 380 novos casos de covid-19 no Amapá nas duas últimas semanas – um aumento de 52%.

Nos últimos 21 dias, de 504 amostras analisadas, 136 foram positivas para covid-19 – o que representa 26,98% de taxa de positividade.

No mesmo período, houve crescimento de 50,56% nos atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A ocupação de leitos com pacientes acometidos pela covid-19 é de 11,48%, nos leitos intensivos, e de 15,79% nos leitos clínicos da rede pública estadual. A taxa de letalidade mantém-se em 1,6 – enquanto a nacional é de 2,78.

Diante deste cenário, por uma questão de prudência, é importante evitar as grandes aglomerações que ocorrem em situações como festividades do fim do ano.

