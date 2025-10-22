O Luau na Samaúma estará de volta no dia 7 de novembro com muitas novidades

Está confirmada a 6ª Temporada do Luau na Samaúma, realizado pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP) em parceria com Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Em reunião realizada nesta segunda-feira (20), na Procuradoria-Geral de Justiça, foram feitos os últimos ajustes no Termo de Cooperação para a realização de duas edições em 2025, sendo a primeira no próximo dia 7 de novembro, com a temática da COP-30.

O procurador-geral de justiça, Alexandre Monteiro, conduziu o encontro com a participação da secretária Estadual de Cultura (Secult), Clícia Di Micelli, da diretora superintendente do Sebrae Amapá, Alcilene Cavalcante, e do secretário adjunto da Secretaria Estadual do Trabalho e do Empreendedorismo (SETE), Ezequias Costa. Presentes também a chefe de Gabinete, Christie Girão, o secretário-geral do MP-AP, André Araújo, e equipes técnicas das três instituições parceiras.

O evento multicultural, realizado na Praça Samaúma, em frente à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, consolidou-se no calendário anual de Macapá como uma importante opção de lazer e cultura. A iniciativa visa incentivar a ocupação do espaço público, por meio do entretenimento, da gastronomia e do empreendedorismo, além de promover uma maior integração entre a população e o MP-AP.

Nesta 1ª edição, com a temática da COP-30, serão realizadas ações de sustentabilidade, como a instalação de ecopontos, para coleta de óleo, latinhas e outros materiais recicláveis, bem como todos os empreendedores que participarão do espaço de gastronomia deverão utilizar embalagens de produtos biodegradáveis.

Toda a parte da economia criativa e cadastro dos artesãos, expositores e da área gastronômica será feita pelo Sebrae, por meio do edital de Chamamento Público para Expositores do Luau da Samaúma 2025 – Gastronomia, Moda Autoral, Artesanato e empresas com o Selo Amapá. Inscrições até o dia 24/10 pelo link: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/chamada_projeto?codUf=3

Na parte cultural, também seguindo o edital de cultura, a Secult fará a seleção e divulgação oportuna das atrações, sem fugir da tradicional programação para as crianças como o cortejo e a contação de histórias, além de espaço literário e de artes plásticas.

Este foi o segundo encontro para planejar o evento e dar início aos preparativos. As equipes técnicas do MP-AP e parceiros destacaram a expertise de outras edições com o trabalho conjunto das instituições que garante o sucesso do evento. Um terceiro momento será agendado para a formalização da cooperação.

A 6ª Temporada do Luau, na Praça da Samaúma, no bairro Araxá, está confirmada para o dia 7 de novembro, uma sexta-feira de lua cheia. A programação completa será divulgada pelas assessorias de comunicação das três instituições, que farão um trabalho colaborativo. Assim, todas as informações poderão ser acessadas a partir das redes sociais e canais oficiais do MP-AP, Agência Amapá de Notícias e Sebrae/AP.

A 2ª edição do ano, tem data prevista para ocorrer no dia 5 de dezembro, com a Praça da Samaúma iluminada para dar boas-vindas às festas de fim de ano.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Gilvana Santos

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

Contato: asscom@mpap.mp.br

Curtir isso: Curtir Carregando...