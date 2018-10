Confira: 23 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 1.771 vagas! Até R$ 15.631,40!

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Saulo Moreira

Nesta segunda-feira, 1º de outubro, pelo menos 23 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de nada menos que 1.771 vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 15.631,40.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Conselho Regional de Biomedicina do Rio Grande do Sul (CRBM-RS) 2018

Saiu o edital! O Conselho Regional de Biomedicina do Rio Grande do Sul, que compreende a 5ª Região, faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRBM RS 5ª Região 2018) para o preenchimento de 04 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior). Os salários oferecidos variam entre R$1.196,47 e R$3.460,32.

De acordo com o edital de concurso CRBM-RS 2018, as vagas serão destinadas as cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (01 vaga), com exigência de nível fundamental, Agente Administrativo (01 vaga), com requisito de ensino médio, Fiscal Biomédico (01 vaga) e Assistente de Comunicação (01), com requisito de nível superior. Os servidores contarão com auxílio alimentação (R$509,62), vale-transporte e auxílio refeição (R$492,30). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 01 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de outubro de 2018, no endereço eletrônico oficial da organizadora (www.nossorumo.org.br). A taxa de inscrição custará: R$ 62,00 para nível superior; R$44,00 para nível médio; R$35,00 para nível fundamental.

Concurso: Conselho Regional de Biomedicina do Rio Grande do Sul

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Número de vagas: 04

Remuneração: até R$ 3.460,32

Inscrições: entre 10 horas do dia 01 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de outubro de 2018

Taxa de Inscrição: R$ 62,00 para nível superior; R$44,00 para nível médio; e R$35,00 para nível fundamental.

Provas: 25 de novembro de 2018

Situação: EDITAL PUBLICADO

