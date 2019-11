Conheça as vantagens de fazer apostas esportivas online

Além das vantagens deste tipo de aposta também vamos citar alguns prêmios.

As apostas presenciais já são um hábito na vida dos brasileiros. Todos os dias vemos casas lotéricas lotadas com apostadores e suas cartelas de apostas nas mãos, fazendo aquela fezinha.

Vantagens da aposta online

Graças ao mundo moderno hoje os apostadores podem fazer seus jogos de maneira muito mais cômoda, ágil e eficaz através das apostas online. Esta é a primeira vantagem: a comodidade.

Hoje existem vários sites de apostas esportivas, que possibilitam esta experiência ao apostador. Por isso muitas pessoas ficam em dúvida na hora de escolher qual o site que irão utilizar para efetuarem a aposta. Dada a seriedade deste serviço, é realmente importante saber escolher onde você vai investir o seu dinheiro. Por isso indicamos os aplicativos da Loteria Federal do Brasil. Além de seguros, eles são práticos e eficientes. Esta é mais uma vantagem da aposta esportiva online.

Após se cadastrar com e-mail e nome de usuário, vincular um cartão para efetuar o pagamento ou fazer o depósito, você pode fazer várias apostas. Outra vantagem é poder conferir as estatísticas de resultados mais prováveis, ajudando na hora da aposta. Além disso, antes de retirar o prêmio, o apostador já consegue ver o resultado.

Apostas online

Existem vários tipos de apostas disponíveis online e que podem ser feitas pelo celular. Vale ressaltar que o famoso Bolão também pode ser feito, com as apostas de valor baixo e uma tentativa, onde todos os apostadores ganham. Dentre as apostas online disponíveis podemos citar:

Lotofácil;

Mega Sena;

Lotomania;

Quina;

Timemania;

Loteca;

Loteria Federal;

Lotogol;

Dupla Sena

Prêmios

Sabemos que dadas as chances de conquistar altos prêmios, os jogos feitos pela Loteria Federal possuem um grande número de adeptos. Os prêmios em dinheiro acima de 6 dígitos chamam a atenção de apostadores que não perdem a esperança de mudar de vida através da sorte, podendo concretizar seus objetivos e sonhos, que vão desde a pagar dívidas, comprar um imóvel, um carro até fazer uma viagem ou pagar os estudos dos filhos. Claro que na modalidade online de apostas estas esperanças tendem a aumentar, uma vez que as apostas podem ser feitas a qualquer hora do dia, já que os sites de apostas esportivas online não tem hora pra fechar, diferente das casas lotéricas, que funcionam apenas no horário comercial, limitando assim as chances dos apostadores.

As favoritas dos brasileiros

Uma das paixões nacionais é nada mais, nada menos que o futebol! Brasileiro que se preza já nasce com um time pra chamar de seu e essa paixão não é diferente quando se trata das apostas. A Lotogol está no topo da lista de favoritos dos brasileiros, principalmente dos homens. Para ganhar na Lotogol o apostador precisa escolher 5 possíveis resultados dos jogos de futebol que vão ocorrer durante uma semana. Se o apostador acertar de 3 a 5 resultados ele já pode ser premiado. Por isso é muito importante assistir a todos os jogos apostados. O prêmio da Lotogol é de até 5 dígitos sendo vendido por R$ 1,00 (um real) apenas e possui grandes chances de acerto por conta do número baixo de apostas.

Outra paixão no mundo das apostas é a Loteca que tem seus resultados divulgados às segundas-feiras. A Loteca também é para os amantes de futebol, mas para os amantes que tem um conhecimento maior de futebol. O prêmio vale super a pena por ser estimado em 6 dígitos.

E aí, gostou das nossas dicas de apostas esportivas online? Comece a fazer a sua fezinha então e boa sorte!

