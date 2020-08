Amapá tem 38.801 casos confirmados, 2.667 em análise laboratorial, 26.773 pessoas recuperadas e 606 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 12, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 38.801 casos confirmados e 2.667 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 23.690 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 165 novos casos confirmados, sendo 32 em Macapá, 62 em Santana, 25 em Laranjal do Jari, 14 em Oiapoque, 11 em Pedra Branca, 9 em Vitória do Jari, 2 em Tartarugalzinho, 6 em Ferreira Gomes e 4 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também 2 novos óbitos de pessoas naturais do município de Macapá. Trata-se de uma mulher de 68 anos, falecida no Centro Covid-2, no dia 10 de julho; e um homem de 69 anos, falecido no Centro Covid-1, no dia 29 de junho. Ambos sem comorbidades declaradas.

Assim, o Amapá chega a 606 mortes em 15 municípios. (Macapá 406/ Santana 80/ Laranjal do Jari 43/ Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 10/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 3/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 26.773 pessoas. (Macapá 10.974/ Santana 3.104 / Laranjal do Jari 2.950/ Mazagão 521 / Oiapoque 1.398/ Pedra Branca 2.335/ Porto Grande 921 / Serra do Navio 495 / Vitória do Jari 1.043/ Itaubal 247 / Tartarugalzinho 425 / Amapá 335 / Ferreira Gomes 509 / Cutias do Araguari 514/ Calçoene 709 / Pracuúba 293 ).

Dos 38.801 casos confirmados:

Macapá: 15.996

Santana: 5.740

Laranjal do Jari: 3.885

Mazagão: 1.286

Oiapoque: 2.196

Pedra Branca: 2.394

Porto Grande: 1.021

Serra do Navio: 568

Vitória do Jari: 1.678

Itaubal: 286

Tartarugalzinho: 832

Amapá: 428

Ferreira Gomes: 526

Cutias do Araguari: 522

Calçoene: 1.107

Pracuúba: 336

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 3.572, sendo:

Macapá: 1.281

Santana: 921

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 207

Oiapoque: 338

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 380

Serra do Navio: 25

Vitória do Jari: 45

Itaubal: 9

Tartarugalzinho: 10

Amapá: 67

Ferreira Gomes: 0

Cutias do Araguari: 162

Calçoene: 76

Pracuúba: 39

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 93 pacientes, sendo 70 casos confirmados e 23 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 61 estão no sistema público (18 em leito de UTI /43 em leito clínico) e 9 estão na rede particular (9 em leito de UTI /0 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 8 estão no sistema público (0 em leito de UTI /8 em leito clínico), e 15 estão na rede particular (0 em leito de UTI /15 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.352

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

