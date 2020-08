Escolas Conectadas: programa oferece vagas gratuitas para cursos nas áreas da educação

Formações online são direcionadas a gestores, coordenadores pedagógicos e professores da rede estadual. Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 14 de agosto.



João Marcos Chaves

Para apoiar e desenvolver as áreas de gestão, tecnologia e desenvolvimento educacional, a Secretaria de Educação (Seed), em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, está oferecendo, vagas para cursos de formação online aos gestores, professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino do Amapá. As qualificações acontecem por meio do Projeto Escolas Conectadas,

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente nos dias 13 e 14 de agosto através do link https://secretarias.escolasconectadas.org.br/inscricao/amapa-2020-ed1. São três cursos ofertados na modalidade EAD, com carga horária que varia de 20 a 25 horas, com certificação emitida por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As formações disponibilizadas aos educadores propõem iniciativas que potencializam mudanças na educação, fortalecendo e disseminando novas práticas e conceitos construtivos para os educadores e estudantes da rede estadual de ensino.

Confira os cursos de formação disponíveis:

Inova Escola – Gestão inovadora (25h)

Público-alvo: Gestores escolares e técnicos

Período de realização do curso: 31/08 até 28/09

Competência digital básica para a educação (Percurso TIC) (20h)

Público-alvo: Professores

Período de realização do curso: 31/08 até 28/09

Avaliação: Para quê e como avaliar (20h)

Público-alvo: Coordenadores pedagógicos

Período de realização do curso: 31/08 até 28/09

