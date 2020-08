Com agendamento prévio, Procon retoma atendimento presencial

Agendamentos podem ser feitos por telefone ou e-mail. Para que não haja aglomeração, o consumidor deve evitar ir ao local acompanhado.



Lourenna Carvalho



Nesta segunda-feira, 10, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) retomou o atendimento presencial ao consumidor. Para ser atendido, é necessário realizar o agendamento por telefone ou e-mail.

Com o retorno, serviços como recebimento de defesas administrativas e documentos de rotina podem ser feitos diretamente no local. Além disso, audiências em atraso serão reprogramadas a partir da segunda quinzena de agosto, observando os critérios de prioridade.

A retomada atende ao decreto estadual, que determina a retorno do serviço público por fases e órgãos, respeitando as medidas de controle e prevenção à covid-19. O uso de mascaras é obrigatório e a medição de temperatura corporal está sendo feita na entrada do órgão com higienização das mãos. O Procon solicita que os consumidores evitem levar acompanhantes, para que não haja aglomeração de pessoas.

Agendamento:

Segunda a sexta-feira, de 8h as 14h.

(96) 3312-1021

[email protected]

