Usuários devem agendar atendimento presencial no Detran via internet

Atividades presenciais do órgão retornaram nesta segunda-feira, 10. Saiba como agendar os serviços.



Ailton Leite

O agendamento online busca garantir a segurança dos servidores e usuários, devido à pandemia de covid-19.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AP), retomou suas atividades presenciais de forma gradual nesta segunda-feira, 10. Para agendar atendimento, os interessados devem utilizar o site www.detran.ap.gov.br ou o Portal de Serviços do Governo do Amapá, de acordo com a necessidade do usuário.

Segundo o diretor-presidente do Detran/AP, Inácio Maciel, o agendamento online busca garantir a segurança dos servidores e usuários, de acordo com as recomendações de segurança para evitar à covid-19.

Como agendar?

Há dois campos de agendamentos no cabeçalho do site, sendo Atendimento de Agendamento (envolvendo setores de multa, condutores e infrações) e Atendimento de Vistoria (em que o cidadão precisa levar o veículo para ser vistoriado no Detran).

No caso do Atendimento Geral, quando o cidadão necessita resolver situações relacionadas a multas, por exemplo, o usuário deve preencher os dados que o sistema pede como CPF, nome, e-mail, contato telefônico, além do serviço desejado.

“Quando o usuário concluir este agendamento, será emitido um comprovante com dia e o horário de atendimento. Importante ressaltar que a pessoa precisa chegar ao local com até 15 minutos de antecedência para aguardar ser atendido. Seguimos todas as recomendações de segurança para evitar a covid-19”, disse o diretor-presidente do Detran/AP, Inácio Maciel.

Vistoria

Já para o agendamento de vistoria, o usuário deve informar a placa e o Registro Nacional de Automação de Veículos (Renavam). Feito todo procedimento, o sistema indicará o dia e o horário para que a pessoa se desloque ao Detran para fazer a vistoria.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 11 de agosto com inscrições pela web

Enem: seleção traz os 10 últimos temas da redação; confira

PF deflagra operação contra crimes ambientais e fundiários no Amapá

Carteira Nacional de Habilitação

Serão atendidos exclusivamente na sede do Detran os processos de condutores que envolvem serviços de: Permissão Internacional de Dirigir-PID; Desistência de processo; Recursos de provas e exames; Averbação de CNH estrangeira; e Cadastramento de PGU.

Para agendar, basta acessar o site do órgão, clicar na aba de Atendimento de Agendamento, informar os dados pessoais e escolher a data e horário para ser atendido.

Outros serviços

Para abertura de determinados processo, o atendimento presencial deve ser agendado no Portal do Serviços do Governo do Amapá, por meio do endereço https://servicos.portal.ap.gov.br/ para agendar atendimento presencial no Superfácil ou Circunscrição Regional de Trânsito de preferência do cidadão.

Devem ser agendados dessa forma processos de condutores que abrangem serviços de: Renovação de Carteira Nacional de Habilitação/AP (CNH); Renovação de CNH de outra UF; a 2ª via de CNH; Obtenção CNH definitiva; Obtenção de primeira habilitação (PPD); Adição de categoria; Mudança de categoria; Consulta de CNH; e Alterações de dados.

Portal do GEA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...