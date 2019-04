Palestra sobre depressão orienta pais, alunos e corpo docente do SESI Amapá

Macapá – A Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá promoveu palestra sobre depressão, para alunos, pais e corpo docente da instituição. O obje(c)tivo foi relacionar o tema abordado com o baixo rendimento escolar, e as possíveis interferências que a doença pode causar no relacionamento social e familiar, prejudicando a qualidade de vida dos estudantes.

A palestra foi ministrada pelo Policial Militar, Fabiano Barros, e pela Conselheira Tutelar da Zona Sul, Helma Medeiros, no Teatro do SESI. Os profissionais coordenam o Projeto do Juizado da Infância e Juventude – Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas de Macapá, intitulado “Ciranda da Vara da Infância e Juventude”, que visa aproximar o Poder Judiciário das escolas públicas e privadas.

“O tema é de suma importância, uma vez que, quanto mais cedo conseguimos identificar o que machuca e o que causa a solidão emocional, mais rapidamente podemos reverter o quadro e ajudar o próximo. No Amapá, temos tido inúmeros casos de suicídio. Por isso, estamos palestrando sobre assuntos com foco na saúde integrativa, tendo como eixos principais a saúde emocional e afetiva”, enfatizou Fabiano Barros.

O aluno Luiz Victor Santos, de 14 anos, ressaltou a importância de participar da palestra. “Aprendi que não devemos nos afastar e nem apenas sorrir para as pessoas com as quais não convivemos muito, é necessário conversar e tentar ajudar. Hoje tenho a visão que a depressão é muito mais grave do que tristeza, é uma doença que pode ter um desdobramento trágico”, pontuou.

O ciclo de palestra continuará até o mês de outubro. Serão tratados assuntos como: bullying, sexualidade, violência no ambiente escolar e drogas.

Visão espiritista da depressão