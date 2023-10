Empreendedores podem se inscrever para participar da feira em homenagem ao Dia de Finados em Santana

A Feira da Morada Eterna, em comemoração ao Dia de Finados, acontecerá este ano em frente ao Cemitério Municipal de Santana, no dia 2 de novembro, das 07h às 22h, com a organização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Economia Solidária e Agricultura (SEMDES), que está recebendo inscrições de empreendedores interessados em participar do evento.

“Essa é uma feira tradicional da nossa cidade, que acontece em um dia importante para várias famílias que desejam prestar homenagem aos seus entes queridos. Aqui, estaremos oferecendo suporte e acompanhamento aos empreendedores que buscam se envolver no evento”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Katiane Pereira.

Para se inscrever, os empreendedores devem comparecer pessoalmente ao prédio da Secretaria, que está localizado na Avenida Antônio Nunes, 1206, no bairro Nova Brasília, durante o horário das 08h às 13h, levando os seguintes documentos:

– Carteira de Identidade (RG);

– Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Comprovante de residência;

– Foto 3×4 recente.

Lucas Mota

Assessor de Comunicação/SEMDES

